Assurance copropriété : Luko franchit le cap des 1000 immeubles assurés en un an

Luko assure déjà plus de 1000 immeubles, représentant plus de 10 000 lots, au titre du contrat d’assurance copropriété et immeuble (assurance MRI), un an seulement après le lancement de son produit.

Lancée en mai 2021, l’assurance Multirisque Habitation MRI Luko compte désormais sur 1 000 immeubles assurés représentants plus de 10 000 lots dans toute la France : logements, locaux d’activité, boutiques, caves…etc.

Soulignant l’attractivité et la force de recommandation de Luko, l’activité s’est principalement développée par le bouche à oreille et une stratégie de partenariats très active. Pour faire connaître cette activité, Luko a conclu des partenariats avec des éditeurs de logiciels spécialisés dans la gestion de copropriété, des syndics de copropriétés professionnels, des acteurs de l’investissement en monopropriété ou des comparateurs en ligne. Fort de cette diversification des canaux de distribution et de son réseau de proximité développé sur tout le territoire, Luko couvre des immeubles assurés en MRI pour 30% dans les grandes métropoles et 70% en régions.

Qu’est-ce qui explique ce succès ?

Le développement de l’activité MRI s’est appuyé sur les fondamentaux qui font le succès de Luko dans l’assurance habitation ou l’assurance emprunteur :

Une attractivité prix : jusqu’à 50% moins cher par rapport aux prix constatés sur le marché

La simplicité de souscription 100% en ligne

La facilité de gestion avec la déclaration des sinistres via l’espace client de Luko, ce qui représente un gain de temps considérable pour les syndics et les copropriétaires

Une plus grande réactivité grâce à un service client qui accompagne les assurés depuis leur espace client ou l’extranet de la copropriété – y compris le week-end. Un réseau dense d’artisans et d’experts partenaires permettant d’être dépanné rapidement sur tout le territoire, y compris grâce à un premier diagnostic en visio

Des garanties proposées supérieures au standard du marché, comme la Protection Juridique en inclusion, la couverture des impayés de copropriété, etc.

Le choix d’une assurance transparente avec un modèle de rémunération fixe

Des objectifs de développement ambitieux sur le MRI

L’assurance MRI est un marché de 1,1 milliard d’euros en France et de 720 000 copropriétés privées (hors bailleurs sociaux). Dominée par les grands assureurs et les sociétés de courtage, cette assurance est connue pour l’opacité de ses prix et de son fonctionnement qui se matérialise par la lourdeur de sa gestion et un manque de réactivité dans le traitement des sinistres. Peu de services sont proposés pour simplifier la vie des utilisateurs, syndics ou copropriétaires, et leur faire gagner du temps sur ce qu’il y a de plus essentiel. En plus de faire réaliser à tous les copropriétaires des économies, l’assurance MRI de Luko permet aussi d’optimiser considérablement la gestion et l’indemnisation des sinistres en réduisant le nombre d’opérations et d’intermédiaires, une vraie révolution sur ce marché parfois dépeint comme archaïque.

Fort de ce constat et d’un service agile et réactif, plébiscité par les utilisateurs depuis un an, Luko ambitionne de doubler son nombre d’immeubles et de lots couverts à fin 2022, visant ainsi une croissance organique de 100% sur l’année.

Une présence renforcée sur le marché de l’immobilier suite au rachat d’Unkle

Spécialiste des solutions de garanties locatives à destination des propriétaires et des locataires, Unkle a rejoint l’écosystème de Luko en mars 2022. Fort de 20 000 clients, Unkle fluidifie l’accès au logement en se portant garant du locataire afin de consolider son dossier de location et d’augmenter ses chances d’obtenir l’appartement de ses rêves. L’insurtech protège aussi le propriétaire en cas d’impayés, lui permettant de choisir son locataire sereinement.

Pour le développement de l’assurance MRI, Luko s’appuie ainsi déjà sur le réseau de plus de 1 000 agences immobilières partenaires d’Unkle.

Pour Raphaël Vullierme, CEO et co-fondateur de Luko : “L’assurance copropriété et immeuble (MRI) nous était demandée par nos clients. Son développement a été très rapide et nous offrons désormais un produit plébiscité par nos clients. Il complète très bien notre offre et nous positionne parfaitement comme un acteur incontournable de la protection et des services aux foyers et aux professionnels de l’immobilier. Nous allons plus que jamais continuer à innover pour renforcer notre leadership en Europe sur la néo-assurance.”