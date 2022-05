Nomination : Laetitia Ares rejoint l’agence parisienne de GSE

GSE poursuit le développement de son ancrage territorial et renforce ses équipes pour la zone Ile-de-France, avec la nomination de Laetitia ARES, au poste de Directrice Développement, en charge de l’Oise, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et du Val-d’Oise.

Au sein de GSE, Laetitia Ares rejoint les équipes de Vincent COMPAGNET, nommé Directeur de région « Île-de-France, Centre-Val de Loire et Normandie » en début d’année.

Attachée territoriale, formée en Immobilier, Urbanisme, Management et Intelligence émotionnelle, Laetitia ARES a commencé sa carrière dans différents secteurs d’activité en tant que Responsable des Ventes, notamment dans la logistique de l’industrie pharmaceutique, puis Dirigeante d’un centre de Coaching à destination des chefs d’entreprises. En 2012, Laetitia ARES entre à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Val d’Oise en tant que Conseillère en développement des Entreprises et des Territoires, avant d’intégrer la Communauté d’Agglomération Val Parisis jusqu’en 2021 en tant que Responsable de la commercialisation des zones d’activités et de l’Implantation des entreprises sur le territoire.

Pour Vincent Compagnet, directeur de région : « Je suis convaincu que la rigueur et l’énergie de Laetitia sont de réels atouts pour conforter notre équipe. Elle va participer au renforcement de notre présence en région parisienne et notamment dans le Nord de l’Ile de France et l’Oise œuvrant à répondre aux attentes de nos clients avec davantage de proximité et d’expertises locales. »

GSE est présent sur le territoire national avec des agences dans les régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Aix-en-Provence, PACA, et Grand-Est.