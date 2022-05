Immobilier Côtes-d’Armor (22) : CORIMMO Invest réalise la construction d’un pôle commercial et de restauration

CORIMMO Invest, filiale de promotion commerciale du Groupe COREAL, va lancer la construction d’un pôle commercial et de restauration à Saint-Quay-Perros (Côtes- d’Armor).

Le projet de construction prendra place dans la zone artisanale de Keringant, située sur la route de Perros-Guirec à Saint Quay Perros et sera déployé sur deux bâtiments.

Le premier accueillera le spécialiste de l’électroménager, Boulanger, sur 1 400 m2 (dont 1 000 m2 dédiés uniquement à la boutique), et le cuisiniste Mobalpa, qui prendra place sur 300 m2. Le second bâtiment abritera la chaîne de restauration rapide, KFC, sur 260 m2, avec une piste drive.

77 places de stationnement, 35 bornes de recharge électriques et un parking à vélo

Pour faciliter l’accès au pôle commercial et de restauration, CORIMMO Invest prévoit 77 places de stationnement, 35 places précablées pour recevoir des systèmes de recharge électrique, ainsi qu’un parking à vélo couvert de 10 emplacements. L’opération prévoit aussi la plantation de 30 arbres supplémentaires sur un espace vert de 4 400 m2.

Une faible empreinte carbone en accord avec la réglementation environnementale RT 2012

Les deux bâtiments seront dotés d’une charpente métallique. Le programme bénéficiera ainsi d’une empreinte carbone 6 fois plus faible qu’avec une structure en béton. 1 500 m2 de panneaux photovoltaïques seront aussi installés sur le toit. Autant d’éléments qui contribuent ainsi au respect de la réglementation environnementale (RT 2012).

Dans le détail, les deux édifices seront principalement traités en bardage métallique de couleur gris anthracite. Un revêtement supplémentaire viendra aussi habiller la partie haute de chaque bâtiment.

La façade principale donnant sur la route départementale sera habillée de vitrages clairs, de tasseaux de bois verticaux et continus liant les deux bâtiments à l’est. L’intégralité des façades de l’opération sera traitée dans un nombre limité de matériaux et de couleurs, de façon à harmoniser le projet avec l’environnement général de la zone et les prescriptions du PLU.

L’ensemble du pôle devrait voir le jour au cours du 1er trimestre 2023.