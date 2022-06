Devenir propriétaire ou rester locataire : Quel est le meilleur choix ?

Pas de ministre du logement (des transports, de la ville, du tourisme non plus) dans le gouvernement Borne

Acheter ou louer ? Si devenir propriétaire semble être la meilleure solution, elle ne correspond pas à tous. Les conseils de Jonathan Voogt.

Avec plus d’un million de transactions en 2019, l’accès à la propriété semble passionner les Français. Selon un sondage réalisé dans le quotidien “La Dépêche du Midi”, ce rêve est toujours présent pour 85 % des personnes interrogées. Pour autant, en tant que mandataire immobilier, je souhaite rétablir la vérité. Si devenir propriétaire semble être la meilleure solution, elle ne correspond pas à tous. Pour éviter une revente rapide par manque de préparation, il est préférable de bien cerner son projet immobilier.

Devenir propriétaire pour plus de sécurité

Comme souligné sur mon blog, devenir propriétaire de votre maison est synonyme de sécurité pour la majorité des particuliers. Plus que tout, ils souhaitent être certains d’avoir un toit sur leur tête. Quels que soient les aléas de la vie, ce bien immobilier représente une valeur refuge.

Toutefois, si posséder un bien immobilier peut rassurer avant un départ à la retraite ou pour stabiliser sa famille, ce choix implique plusieurs choses :

Un crédit est bien souvent nécessaire pour cet achat. Toutefois, si vous n’êtes pas en mesure de rembourser vos mensualités dans le futur, votre situation financière et familiale sera désastreuse.

Posséder sa propre résidence principale signifie que votre mobilité est limitée. Vous aurez des difficultés à trouver un emploi dans une autre région en cas de chômage. Si vous pouvez tout à fait louer ce bien, cette situation ne sera pas avantageuse si vous cherchez un nouveau lieu de vie.

Si vous devez déménager rapidement, vous risquez même de vendre votre maison en dessous de sa valeur.

Devenir propriétaire pour créer un patrimoine immobilier

Bien souvent devenir propriétaire est considéré comme une façon d’éviter de gaspiller son argent en location. De plus, le bien immobilier pourra être transmis à ses proches.

Pourtant, il faut bien se rendre compte que se créer un patrimoine et devenir propriétaire sont deux choses différentes. Dans le premier cas, vous allez gagner de l’argent tandis que dans le second, vous serez dans l’obligation d’en dépenser. S’il est exact que baisser ses charges à la retraite représente une bonne attitude pour garder l’esprit tranquille, accéder à la propriété n’est pas dépourvu de risques :

En moyenne, le logement correspond à 40 % du budget des ménages. Par contre, si vous réussissez votre investissement locatif, cette opération ne doit rien vous coûter. Si vous prenez le même bien et que vous décidez de l’acheter, il vous coûtera en moyenne 60 % de plus que pour une location. En effet, vous devrez penser au prix du bien, les frais annexes, l’entretien, le coût du crédit, etc. Si vous capitalisez pour votre avenir, il faudra attendre que toutes ces charges soient réglées pour pouvoir en profiter réellement. En général, ce sont les héritiers qui parviennent réellement à profiter du bien acheté.

Accès à la propriété, avantages et inconvénients

Avantages de devenir propriétaire

Les charges de crédit sont nulles au moment de la retraite

Vous pouvez transmettre un patrimoine à vos héritiers

Vous pouvez enregistrer une plus-value à la revente si le marché immobilier part à la hausse

Vous pouvez utiliser votre bien comme bon vous semble, à condition de respecter la loi

Vous vous sentez pleinement chez vous

Les inconvénients à devenir propriétaire

Mobilité limitée en cas de chômage, divorce ou séparation

Délai de 3 mois au minimum pour trouver un acheteur et 3 mois supplémentaires pour signer un compromis de vente

Des frais de départ élevés (frais d’agence, notaires, garanties, etc.)

L’entretien et les réparations sont toujours à votre charge

La taxe foncière est à payer chaque année

Vous pouvez enregistrer une moins-value en cas de revente rapide ou si le marché a baissé

Un investissement locatif vous sera impossible car vous aurez atteint la limite de vos capacités d’emprunt

Choisir la location, avantages et inconvénients

Avantages de rester locataire

Grande mobilité : vous pouvez déposer votre préavis quand vous le souhaitez et vous déplacer selon votre gré

Pas de taxe foncière à payer

Pas de travaux à réaliser, seul l’entretien courant est à votre charge

Votre capacité d’emprunt est intacte donc vous pouvez investi dès que vous le souhaitez

Les inconvénients à rester locataire