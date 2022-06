Maison connectée : Les plus de 50 ans les mieux et les plus équipés en domotique

Pas de ministre du logement (des transports, de la ville, du tourisme non plus) dans le gouvernement Borne

Quelles sont les générations les mieux équipées en domotique ? Rothelec s’est penché sur la question et le verdict est sans appel: les séniors.

Rothelec, le spécialiste du chauffage électrique économique, inventeur de radiateur à inertie, a voulu savoir quelle génération était la plus connectée et la mieux équipée en domotique. Une enquête menée auprès de 8 517 personnes afin de tout savoir sur les Français et la maison connectée.

De seniors ultra connectés

Aujourd’hui, le sujet n’est plus de savoir si les Français s’intéressent ou non à la maison connectée. En effet, plus de 71 % possèdent et utilisent déjà au moins un appareil de domotique. Mais ce qui est très surprenant, c’est que ce sont les personnes de plus de 50 ans qui sont les plus équipées avec 80,5 % de représentativité ! Elles se situent juste devant les personnes entre 18 et 35 ans (79 %) et celles entre 35 et 49 ans (78 %).

A chaque génération sa fonction

Si les Français s’intéressent clairement à la domotique, chaque âge à ses préférences quant aux fonctions recherchées. Ainsi, les 68 % des 18-35 ans préfèrent la gestion des lumières quand 65 % des 35-49 ans se tournent sur la gestion de la température de leur maison et leur système de chauffage. Les 50-64 ans privilégient la sécurité du domicile à 66 % et 69 % des plus de 65 ans se tournent vers du matériel capable de gérer les ouvertures comme les volets, fenêtres ou serrures.

Des raisons qui cassent certains clichés

Et non, les seniors ne recherchent pas avant tout à fournir moins d’efforts grâce aux objets connectés. En effet, la première raison des plus de 65 ans est surtout de réaliser des économies d’énergie. Un choix qui est également fait par 59 % des 35-49 ans. Les jeunes de 18 à 35 ans préfèrent d’abord gagner du temps à 63 % avec la domotique. Enfin, les personnes âgées de 50 à 64 ans choisissent la sécurité et la sérénité avec plus de 64 % de votes.

Connectés… mais pas à n’importe quel prix !

Côté budget, les Français sont sur la même longueur d’onde. Ainsi, 41 % estiment que le budget alloué pour l’achat de matériel de domotique est ou serait compris entre 100€ et 500€. A noter que ce sont les personnes âgées entre 50 et 64 ans qui sont prêtes à dépenser le plus avec 16 % de représentativité pour un budget compris entre 500€ et 1 000€ et 3% plus de 1 000€.

100% domotique

A la question «Aimeriez-vous avoir une maison entièrement connectée ? », plus de 63 % des Français répondent « oui » ! Ce sont les 18-35 ans qui sont les plus affirmatifs avec 69 % de votes, suivis des 35-49 ans avec 68 %, loin devant les plus de 65 ans avec 61 %. Les 50-64 ans semblent les moins séduits par une maison entièrement équipée en domotique puisqu’ils ne sont que 52 % à en rêver.