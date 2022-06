Location saisonnière : Un marché boosté par la fin des restrictions Covid et le retour des étrangers

La demande sur le marché de la location saisonnière connaît un élan majeur depuis la fin des levées des restrictions dues à la pandémie de Covid-19. Le réseau Sotheby’s International Realty France – Monaco fait le point.

Alexander Kraft, PDG de Sotheby’s International Realty France – Monaco, explique : « Sur les zones où nous proposons des biens en location saisonnière, nous constatons un intérêt toujours aussi fort pour le haut de gamme. Pour beaucoup de nos clients il s’agit de profiter d’une vie plus douce le temps d’une parenthèse plus ou moins longue. Pour d’autres, de tester un mode de vie différent avant le grand saut de l’achat. Cette tendance concerne toutes les gammes de prix et s’observe sur des territoires aux caractéristiques très différentes : la côte d’Azur et ses villas somptueuses, la montagne et ses chalets de prestige enneigés ou dans un décor verdoyant, ou encore la Corse et la Provence avec leurs biens plein de charme et vues à couper le souffle. De plus, le succès que nous constatons actuellement sur le marché de la location saisonnière fait échos au succès croissant des résidences secondaires et des biens avec extérieurs depuis la crise sanitaire. Ainsi les personnes qui n’ont pas de résidence secondaire s’offrent quelques moments de vie au vert, ceux qui ont pour projet d’acquérir une résidence secondaire peuvent s’essayer à cette vie et au télétravail sur place en amont de l’achat, et enfin ceux qui hésitent à déménager peuvent eux aussi tester l’environnement de leur future résidence principale avant de sauter définitivement le pas.»

Bord de Manche

« Nous sommes sur un marché ultra dynamique », explique Géraldine Parent, responsable de la location chez le Touquet Sotheby’s International Realty. « La demande de locations saisonnières est forte et est clairement associée à la fin des périodes de confinement ainsi qu’au développement du télétravail. Le fait de pouvoir travailler de n’importe où favorise de fait la location saisonnière, notamment de Parisiens qui ont la possibilité de venir sur plusieurs semaines. En juillet/août et pour les longs week-ends la majorité de nos demandes de locations sont faites par des familles. La demande est telle que nous manquons même de biens pour satisfaire toutes les envies ! Nous proposons autant des villas en forêts que des apparentements en front de mer et en centre-ville. Nos clients viennent de France, Belgique, Pays-Bas, Suisse et depuis peu les Anglais sont aussi de retour. Nous accueillons souvent les trois générations qui se regroupent pour passer les vacances en familles. L’accès rapide aux commodités est très important et le « tout à pied » fait même désormais parti des critères de sélection. ».

Type de biens ? Villas avec piscine.

Gamme de prix ? En moyenne 1 200€ la semaine pour une appartement front de mer avec 2 chambres, 4 000€ la semaine pour une villa en forêt et 7 200€ la semaine pour un triplex de 300 m2 à proximité de la plage et du centre-ville.

La Bretagne

« Le marché de la location saisonnière se porte bien. L’offre et la demande sont en constante progression et ce depuis la pandémie. », explique Ronan Pradeau de Bretagne Sud Sotheby’s International Realty. « En effet, les conséquences de la crise sanitaire et notamment l’impossibilité de voyager à l’étranger avait débouché sur une augmentation des demandes de la part de la clientèle française et ce sur les périodes estivales traditionnelles que sont juillet et août mais aussi sur les périodes hivernales. Depuis début 2022, nous constatons le retour de notre clientèle étrangère, désireuse de séjourner en bord de mer. Nous proposons des biens de style très différents, de la villa d’architecte au manoir en passant par la longère en pierres et la maison de capitaine. Tous ont en commun le confort et des prestations irréprochables. Notre clientèle recherche avant tout la proximité avec la mer, pour les biens qui en seraient dépourvus alors la présence d’une piscine devient un indispensable. Généralement les demandes de locations sont faites pour 1 à 3 semaines, ou quelques jours au moment des long week-ends avec jours fériés ».

Type de biens ? Ceux avec vue mer et accès direct à la plage.

Gamme de prix ? De 1 700€ à 4 500€ la semaine en fonction de la saison et de 5 000€ à 15 000€ la semaine pour les biens ultra luxueux.

Provence

« Nous retrouvons ce que nous connaissions avant le Covid, c’est-à-dire moins de réservations de dernière minute et beaucoup de réservations en début d’année voire d’une année sur l’autre », explique Pascal Danneau de Provence Lubéron Sotheby’s International Realty. « Le Lubéron est un parc à forte valeur ajoutée avec de nombreuses activités culturelles, sportives et touristiques, et notre clientèle recherche souvent la commodité pour des raisons pratiques évidentes, comme pouvoir aller au restaurant à pied. Nos clients sont toujours principalement Français même si nous avons de plus en plus de demandes émanant d’étrangers. ».

Type de bien ? Maison de 4 ou 5 chambres avec une piscine et un beau terrain.

Gamme de prix ? Environ 5 000€ la semaine.

Côte d’Azur

« Depuis cet hiver et la levée des restrictions sanitaires liées au Covid, le marché de la location saisonnière connaît un regain sur notre secteur », se réjouit Tarik Bouchenak, responsable du département location de Côte d’Azur Sotheby’s International Realty France. « Même si l’année dernière la saison estivale avait relativement bien fonctionné, les clients qui avaient portés le marché étaient principalement des Français. 2022 marque un retour à la normale avec l’arrivée de la clientèle européenne, principalement d’Europe du Nord, et notamment la reprise des locations évènementielles liées aux différents congrès que Cannes accueille (MIPIM, FIF, LION’s, etc.). L’impact du contexte politique en Europe est difficilement évaluable mais nous anticipons d’ores et déjà une belle saison estivale. Généralement, les personnes louent pour une semaine des biens avec 5 chambres, piscine, totalement équipés et à proximité de Cannes. ».

Type de biens ? Des propriétés contemporaines avec piscine.

Gamme de prix ? De 10 000€ à 15 000€ la semaine.

Gard/Languedoc-Roussillon

« Le marché se porte très bien, en particulier sur la saison estivale en juillet et août », indique Grace Fernandes, responsable d’Uzès Sotheby’s International Realty. « Depuis le Covid, nous avons essentiellement des demandes de la part des Français, notamment pour des regroupements familiaux ou amicaux. Ce sont donc majoritairement des biens avec de grands espaces qui sont demandés par cette clientèle en recherche de beaux biens pour profiter ensemble tout en étant proche de la ville afin d’avoir accès à tout le confort quotidien qu’elle permet. ».

Type de bien ? Maison avec belle piscine et pool house. De plus en plus de clients nous demandent des services associés comme le babysitting, un chef cuisinier et/ou du personnel de maison.

Gamme de Prix ? Entre 4 000€ et 8 000€ la semaine.

Corse

« Le marché de la location saisonnière est en progression avec une forte demande au premier trimestre », se réjouit Fréderic Olivieri, Directeur de Corsica Sotheby’s International Realty. « La Corse est une destination très demandée, par les Français mais aussi par la clientèle étrangère qui est en forte progression. Comme habituellement, les réservations ont connu un arrêt au moment des élections présidentielles. Nous devrions néanmoins enregistrer une hausse de 20% par rapport à 2021. Une nouvelle tendance est apparue : l’explosion des services de conciergerie associées à la location saisonnière, comme un chef à domicile, ou toutes autres prestations annexes, sont en forte hausse et ne font plus exception. Aussi, depuis cette année nous avons un concierge dédié et disponible 24h/24 pour répondre aux demandes de nos clients. Dans cette même optique, nous avons aussi une forte demande pour les biens très haut de gamme avec service all inclusive comme au sein d’hôtels 5 étoiles. ».

Type de bien ? Des maisons pied dans l’eau ou vue mer.

Gamme de prix ? Entre 20 000 et 40 000€ la semaine.

Alpes françaises (Méribel, Megève, Courchevel)

« Notre marché est ultra dynamique et nous avons la chance de ne pas être pénalisés par le Covid comme l’année dernière où les remontées mécaniques étaient arrêtées », indique Annick Shapuis, directrice de la location à Megève, Courchevel et Méribel Sotheby’s International Realty. « Depuis le Covid la demande explose, les gens ont envie de montagne aussi bien l’hiver que l’été. D’ailleurs dès avril dernier nous avions déjà de nombreuses demandes pour cet été mais aussi pour l’hiver prochain, une première ! Ce succès de la montagne l’été n’empêche que la période hivernale reste très importante (environ 80% de notre chiffre d’affaires pour les 3 vallées par exemple). Megève est à part, elle a toujours su tirer son épingle du jeu et ce même en pleine pandémie car ce n’est pas uniquement une station de ski mais bien une ville qui vit toute l’année et qui offre tout le confort et les loisirs nécessaires à la vie quotidienne (boutiques, restaurants, activités été et hiver, …). La clientèle est vraiment internationale : elle émane de France bien sûr mais aussi d’Italie, Belgique, Benelux, Suisse, Angleterre, Dubaï, pays de l’Est, Amérique du Sud, etc. En général les gens louent pour une semaine, voire deux semaines pour le nouvel an et les vacances de février. La nouveauté est que nous avons de plus en plus de personnes qui souhaitent louer pour 3 ou 4 jours. A côté de cela nous avons aussi des personnes qui restent 4 mois entre décembre et mars. ».