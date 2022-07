MaPrimeRénov’ : 338 265 logements rénovés au premier semestre 2022

Crédit immobilier : En juillet, les taux sont encore en hausse et beaucoup s'affichent à plus de 2 %

Par MySweet Newsroom, le 12 juillet 2022

Depuis 2020, plus d’1 million de ménages ont pu bénéficier de MaPrimeRénov’. Focus sur le bilan de MaPrimeRénov’ au deuxième trimestre 2022 avec L’Anah.

MaPrimeRénov’ est la principale aide financière de l’État en faveur de la rénovation énergétique des logements, distribuée par l’Agence nationale de l’habitat. Elle est ouverte à tous les propriétaires, occupants comme bailleurs.

1,2 milliard d’aides distribuées au premier semestre 2022

En 2022, la dynamique de MaPrimeRénov’ ne faiblit pas. Avec déjà 338 265 logements rénovés au premier semestre 2022, l’aide financière confirme son succès populaire.

Les chiffres clés du premier semestre 2022 MaPrimeRénov’ (hors MPR Copropriétés et MPR Sérénité) :

318 429 logements rénovés ;

1,2 milliard d’aides distribuées ;

4,7 milliards d’euros de travaux générés grâce aux travaux.

MaPrimeRenov’ confirme sa vocation sociale puisqu’elle a bénéficié à 68% à des ménages aux revenus modestes et très modestes. Les aides ont été majoritairement mobilisées pour changer le système de chauffage (70%), suivi de l’isolation (21%) et de la ventilation (4%).

Selon une enquête de satisfaction (Source : Enquête IPSOS réalisée en mai 2021), près de 90% des bénéficiaires de MaPrimeRénov’ se déclarent satisfaits, 66% n’auraient pas fait réaliser ces travaux sans cette aide et 97% déclarent une amélioration du confort de leur logement après leurs travaux.

MaPrimeRenov’ Sérénité, une aide avantageuse pour les ménages aux revenus modestes

Avec MaPrimeRenov’ Sérénité, les ménages aux revenus modestes bénéficient d’une aide financière plus avantageuse et d’un accompagnement personnalisé pour réaliser une rénovation globale de leur logement. Plus de 15 500 ménages en ont déjà bénéficié depuis le début de l’année. Les gains énergétiques permis par ces rénovations sont supérieurs à 50% en moyenne.

MaPrimeRenov’ Copropriété, un service qui a bénéficié à 80 copropriétés

Pour les copropriétaires, MaPrimeRenov’ Copropriété permet de simplifier le financement des travaux grâce à une aide unique, versée au syndicat des copropriétaires et répartie selon les quotes-parts. Plus de 80 copropriétés en ont bénéficié, ce qui correspond à près de 4 300 logements.

Revalorisation de l’aide pour encourager les énergies renouvelables

Dans le cadre du plan de résilience, MaPrimeRénov’ a été revalorisée pour encourager les énergies renouvelables et réduire la dépendance des ménages au gaz et au fioul. Les forfaits relatifs à l’installation de certains équipements de chauffage (biomasse, pompes à chaleur, chauffages solaire) ont été majorés de 1000 € pour les ménages éligibles. Depuis le 15 avril, 38% des dossiers ont bénéficié de cette bonification, permettant de centrer l’intervention vers le remplacement des systèmes de chauffage les plus polluants.