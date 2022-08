Immobilier de star : Installez-vous chez Leonardo DiCaprio pour 32 500 dollars par mois

Par MySweet Newsroom, le 4 août 2022

Leonardo DiCaprio loue son manoir de Beverly Hills

Tout comme Brad Pitt ou Johnny Depp, Leonardo DiCaprio fait partie des acteurs les mieux payés d’Hollywood qui sont fans d’investissement immobilier. La star du Titanic de James Cameron a fait l’acquisition, il y a un an, d’un manoir californien des années 1930 dans le quartier de Beverly Hills à Los Angeles moyennant 10 millions de dollars. Après l’avoir rénové de fond en comble, Leonardo DiCaprio met en location sa propriété de 430 m², dans le quartier de Beverly Hills, à Los Angeles.

La propriété acquise il y a un an pour 10 millions de dollars et rénovée depuis de fond en comble est désormais disponible à la location. Demeure cossue à la façade blanche surmontée d’un toit noir, elle offre cinq chambres, six salles de bains et une piscine rectangulaire bordée d’une haie bien taillée . Son prix ? 32 500 dollars, soit 31 750 euros par mois.

Pourtant, à ce prix, dans cette maison de star, rien de tape à l’oeil, excepté peut-être le bar en métal doré dans la salle à manger et l’îlot central de la cuisine en marbre noir traversé de veines blanches. Le jardin est lui somme toute de taille modeste.

DiCaprio : Un as de l’immobilier

L’acteur fétiche de Martin Scorsese dans les années 2000 aime le cinéma, l’écologie, les femmes et l’immobilier ! Villas, appartements, hôtels …, depuis le succès planétaire de Titanic, Leonardo Di Caprio investit dans l’immobilier tout azimut, principalement en Californie.

Il est aujourd’hui à la tête d’un joli patrimoine immobilier. Et ce n’est pas la première fois que l’acteur oscarisé acquiert des biens immobiliers de luxe dans le but de faire de la location. Il y a une dizaine d’années, il louait sa villa de Malibu avec vue imprenable sur le Pacifique pour la modique somme de 75 000 dollars par mois…

L’acteur américain de 47 ans, connu aussi pour ses multiples conquêtes, possède sa résidence principale à Bord Streets (Los Angeles), une villa à Malibu, une autre à Palm Springs, un terrain de 23 millions de dollars au sommet de Paradise Cove à Malibu, plusieurs appartements de luxe à New York et un ensemble de villas écolos sur une île de 43 hectares au Belize.

En mars dernier, il a vendu à l’interprète de l’album “All I Want Is You”, Miguel, sa maison de style anglais des années 1920 située dans le quartier Los Feliz de Los Angeles pour la somme de 4,9 millions de dollars.