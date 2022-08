Immobilier Amiens : Ils créent leur 1ére agence Stéphane Plaza en couple dans leur ville de coeur

Temps de lecture estimé : 3 min

Créé au printemps 2015, le réseau Stéphane Plaza immobilier poursuit son développement sur tout le territoire et compte sa toute première adresse dans la Somme en s’implantant à Amiens. Trois questions à Céline et Dominique Buquet, directeurs et associés de l’agence Stéphane Plaza immobilier Amiens Sud.

Quel a été votre parcours professionnel avant de rejoindre le réseau Stéphane Plaza immobilier ?

Céline Buquet : Diplômée d’un BTS Assistante de Direction, je démarre ma carrière professionnelle en intégrant le groupe Auchan en 1997 dans lequel j’ai exercé des postes à responsabilités pendant 23 ans. Ce groupe m’a permis d’évoluer professionnellement et d’être nommée au poste de Responsable Approvisionnement en produits frais et surgelés pour tous les magasins Auchan Supermarchés du Nord de la France. Devant être délocalisée à Lille, j’ai choisi d’intégrer un plan de sauvegarde de l’emploi qui m’a permis de bénéficier de formations. C’est ainsi que j’ai obtenu mon Bachelor de Responsable d’affaires immobilières. Avec mon mari Dominique, et en tant qu’amiénois depuis toujours, il était évident d’ouvrir une agence immobilière dans notre ville de cœur.

Dominique Buquet : Après 17 années d’évolution dans la Grande Distribution chez Auchan en tant que Responsable Achats Fruits et Légumes, j’ai choisi de me réorienter en intégrant une PME spécialisée dans les achats de pièces automobiles dans laquelle j’ai développé des projets pendant 5 ans. En 2017, j’ai opté pour le secteur immobilier en devenant mandataire. Aujourd’hui et avec ma femme Céline, nous avons choisi de nous lancer dans l’aventure du réseau Stéphane Plaza immobilier en créant notre propre agence au cœur d’Amiens.

Comment se composera votre équipe et quels sont vos objectifs de recrutement pour les 2 prochaines années ?

Céline Buquet : A l’ouverture de l’agence, nous avons pour ambition de recruter de nouveaux profils de talents, issus ou non de l’immobilier, afin d’intégrer des agents commerciaux. Les collaborateurs doivent avoir les valeurs qui nous correspondent et qui sont celles du réseau. A compter de 2023, nous envisageons d’accueillir des alternants motivés. Nous espérons former une équipe bienveillante et dynamique, prête à mener des projets de vie avec notre clientèle ».

Dominique Buquet : Notre objectif est de faire de l’agence un acteur incontournable de notre secteur géographique.

Quels sont les services proposés par votre agence immobilière ?

Dominique Buquet : L’agence proposera la transaction achat/vente avec un accompagnement sur-mesure, la recherche de biens personnalisée, et les estimations. L’agence propose également ce qui fait la différence du réseau : les outils web et le home staging digital avec projections en 3D pour que les futurs acquéreurs aient plaisir à visualiser leur bien et à concrétiser leur projet de vie sans oublier les mandats à la carte et les visites virtuelles. A court termes, nous souhaitons monter en puissance dans la location et la gestion locative car Amiens est une ville étudiante et le marché est porteur ». CB : « Notre ambition est aussi d’ouvrir une seconde agence afin de mailler tout le secteur amiénois et sa périphérie ».