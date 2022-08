Temps de lecture estimé : 2 min

Créé au printemps 2015, le réseau Stéphane Plaza immobilier poursuit son développement sur tout le territoire et compte sa 7e adresse en Meurthe et Moselle, en s’implantant au cœur de la commune de Toul. Trois questions à Amandine Etienne, directrice de l’agence Stéphane Plaza immobilier Toul et à la tête de l’agence de Neufchâteau (88).

Quel a été votre parcours professionnel avant de rejoindre le réseau Stéphane Plaza immobilier ?

Amandine Etienne : Après 12 années dans l’immobilier social, je savais que cette passion de la pierre était bien ancrée en moi. J’avais envie de nouveaux horizons c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de me lancer dans l’entreprenariat en rejoignant le réseau Stéphane Plaza immobilier. C’est ainsi que je me suis lancée dans cette belle aventure en créant ma première agence, implantée à Neufchâteau. Fort de cette expérience concluante, j’ai saisi l’opportunité d’ouvrir cette seconde agence installée à Toul. Pour mener à bien ce nouveau projet, j’ai choisi de nommer un responsable d’agence en la personne de Christophe Favre.

Comment se composera votre équipe et quels sont vos objectifs de recrutement pour les 2 prochaines années ?

Amandine Etienne : Dès l’ouverture et aux côtés de Christophe Favre, un collaborateur viendra renforcer l’équipe. A très court terme, je vais m’atteler à la recherche d’agents commerciaux pour nous seconder et nous accompagner. L’équipe, en adéquation avec les valeurs du réseau, a pour mission d’accompagner les projets de vie de nos clients. Mon objectif est de faire de l’agence un acteur incontournable de Toul et des alentours.

Quels sont les services proposés à votre clientèle ?

Amandine Etienne : L’agence propose la transaction achat/vente avec un accompagnement sur-mesure, la recherche de biens personnalisée, les estimations, la location et la gestion locative. Elle offre également ce qui fait la différence du réseau : les outils web et le home staging digital avec projections en 3D pour que les futurs acquéreurs aient plaisir à visualiser leur bien et à concrétiser leur projet de vie sans oublier les mandats à la carte et les visites virtuelles.