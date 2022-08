Temps de lecture estimé : 6 min

Prix de vente moyen dans l’immobilier de prestige à Nantes ? 878 000 €

Le prix de vente moyen pour l’agence Mercure Nantes était de 878 000 € pour le premier semestre 2022.

Des acquéreurs qui habitent déjà Nantes

Les acquéreurs ont généralement entre 45 et 55 ans, et sont souvent des actifs travaillant à Nantes ou étant en télétravail. Déjà propriétaires de biens immobiliers (investissements immobiliers et résidence principale), ils ont généralement une volonté d’agrandissement de leurs espaces de vie et cherchent systématiquement un extérieur (jardin ou terrasse).

En 10 ans, les prix ont doublé à Nantes

Du côté des forces du marché, Nantes a toujours la cote auprès d’une clientèle provenant majoritairement de la région parisienne et des grandes métropoles françaises. Les prix de l’immobilier ont ainsi doublé à Nantes en 10 ans.

La proximité de la côte atlantique et la proximité de Paris (2h30 en TGV) confirment l’attractivité de la qualité de vie à la nantaise. À Nantes (quartiers St Donatien, Hauts Pavés- Saint Felix, Monselet et Canclaux – Mellinet) et en première couronne (Vertou, La Chapelle-sur-Erdre, Sautron et Orvault), les maisons avec jardin, sans trop de travaux et zéro défaut, sont les biens les plus recherchés et trouvent preneur dans la semaine lorsque ces biens sont proposés au juste prix.

Les appartement sans extérieur n’intéressent plus les acheteurs

Du côté des faiblesses du marché, la demande toujours plus forte en termes de grands espaces intérieurs et extérieurs engendre une baisse de la demande sur les appartements sans extérieur, même dans les quartiers les plus prisés : Graslin, Aristide Briand, Guist’hau.

Seuls les appartements sans vis-à-vis avec un extérieur et en dernier étage trouvent encore preneurs à des prix élevés. Depuis quelques mois, les appartements restent ainsi plus longtemps sur le marché, et des baisses de prix sont constatés.

Pour ce qui est des maisons avec défauts qui auraient besoin de travaux importants, le marché est plus capricieux. La hausse des coûts de construction, l’allongement des délais de travaux, et la hausse des taux d’emprunts immobiliers, se ressentent sur les prix de vente. Les acquéreurs sont plus réservés et l’on constate une stagnation des prix, voire un rééquilibrage entre offre et demande. Les prix restent néanmoins élevés avec une majorité des biens supérieurs à 4 000€/m², obligeant certains acquéreurs à s’excentrer voire à privilégier leur recherche en périphérie nantaise.

Perspectives du marché pour le second semestre 2022 et l’année 2023

Les biens en première couronne, plus loin et moins chers, vont se vendre plus vite et le volume devrait

augmenter. Les maisons avec jardin, garage et bureau dans les quartiers prisés (Monselet , Hauts Pavés – St Félix – Canclaux – Mellinet et St Donatien et Sainte Anne) vont voir leur prix se stabiliser au prix haut. Les appartements de centre-ville sans extérieur vont être de plus en plus nombreux et les prix vont baisser par rapport à 2021.

Les biens d’exception (appartements en dernier étage avec terrasse, maisons familiales avec grand jardin et sans travaux, hôtels particuliers) devraient continuer à attirer une clientèle exigeante bénéficiant d’une enveloppe financière permettant de s’offrir l’exception.

4 biens à vendre ou vendus à Nantes

Appartement avec tout le charme de l’ancien de 162 m² : à vendre 764 420 €

Situé au deuxième étage d’un immeuble du début du XIXème siècle en pierre de taille, cet appartement d’Excellence de 162 m² a conservé les caractéristiques de son époque : parquets marquetés, moulures, boiseries classées, plafonds à caissons, ornements typiques et cheminées en marbre offrent un cadre de vie charmant et raffiné. Avec ses deux chambres en suite, sa grande salle à manger et sa cuisine dînatoire aménagée et équipée, ce bien d’exception bénéficie de beaux volumes.

Avec une localisation idéale, entre la place Graslin et le Musée Dobrée, cet appartement est également situé à proximité du célèbre Cour Cambronne, mais aussi de tous les commerces. L’exposition sud et les trois balcons filants en pierre permettent également de profiter de la douceur de vivre nantaise.

Hôtel particulier du XIX ème siècle à vendre 1 976 000 €

Au cœur du Triangle d’Or, cet hôtel particulier datant de 1868 a conservé le charme de son époque : moulures, vitraux et hauteurs sous plafond rendent ce bien d’Excellence aussi bien authentique que raffiné. Les trois niveaux abritent plusieurs salons et cinq chambres, pour une surface totale de plus de 400 m². Une rénovation de cet hôtel particulier permettrait de lui redonner tout son potentiel, et d’offrir le confort d’une maison unique au sein de la rue Kléber, véritable adresse d’exception.

L’environnement de cette propriété d’Excellence est absolument remarquable : à la terrasse de 20 m², qui offre le confort d’un extérieur isolé des regards, s’ajoute un accès à un toit terrasse de 150 m², où il sera possible de construire une extension de 94 m² avec roof top et jardin suspendu. Pour compléter ce cadre idyllique, ce bien de caractère dispose également d’un jardin de ville d’environ 130 m².

Vendu : Duplex dans un passage privé

Situé dans un passage privé très prisé des Nantais, cet appartement en duplex bénéficie d’un vaste salon, avec cheminées. Trois belles chambres permettent également un cadre de vie confortable.

Vendu : Maison de maître en pierre aux abords de Nantes

Au nord de Nantes, cette maison de maître en pierre a conservé un aspect authentique grâce aux grands espaces de réception. Le charme de l’ancien et les nombreuses chambres sont propices à une vie familiale. A l’extérieur, un parc d’un hectare, clos de murs en pierre, permet de profiter de la douceur nantaise. Le calme de cette propriété d’Excellence est équilibré par la proximité immédiate avec les commerces et les transports.