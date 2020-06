Immobilier de luxe : IMOP Prestige s’attaque à la vente de biens haut-de-gamme moyennant 9 990 euros d’honoraires !

Avec Imop Prestige, Damien David et Laurent Sabouret, fondateurs de l’agence immobilière en ligne IMOP s’attaquent désormais aux biens d’exception.

9 000 euros d’honoraires pour les biens de plus de 800 000 euros

Qu’elles prétendent dépoussiérer les habitudes, réinventer le métier d’agent immobilier, casser les prix par rapport aux honoraires habituels… les agences immobilières digitales (proprioo, liberkeys, imop) ont le vent en poupe depuis deux bonnes années. Tout l’enjeu pour le propriétaire est alors de trouver un partenaire de confiance, qui pratique à la fois des tarifs réduits tout en garantissant un haut niveau de services.

Avec le lancement d’IMOP Prestige, destiné aux acquéreurs et vendeurs de biens de luxe, les agences immobilières digitales veulent prendre des parts de marché aussi sur le segment de l’immobilier haut-de-gamme. « À 9900€, nos honoraires sont de 3 à 6 fois moins chère que celles proposées actuellement sur le marché des biens de plus de 800 000€ (entre 3 à 6% en moyenne) par les agences haut de gamme. Avec, en prime, un avantage conséquent : un service adapté aux biens d’exception et à leur clientèle», souligne Laurent Sabouret, co-fondateur.

Des tarifs plus avantageux et une meilleure qualité de service

« Contrairement à ce qui se passait avant, il n’y a plus besoin d’avoir un fichier client personnalisé étendu pour vendre un bien de prestige, explique Laurent Sabouret, co-fondateur d’IMOP Prestige. Grâce aux outils numériques, nous touchons par exemple une clientèle internationale fortunée, très friande de beaux appartements sur des marchés français ou étrangers. »

Le secret de cette agence “nouvelle génération” ? L’utilisation du digital, une grande automatisation, et une nouvelle organisation interne qui lui permetd’abaisser ses coûts. « Notre politique tarifaire ne doit pas faire oublier l’essentiel, l’excellence du service, poursuit Laurent Sabouret. Pour chaque vente, nous définissons une stratégie marketing dédiée et adaptée aux qualités du bien. Nous conseillons aussi nos clients sur le meilleur timing de mise en vente, la clientèle à viser, la meilleure manière de le présenter, et nous les accompagnons à chaque étape, de l’estimation jusqu’à la vente et même ensuite ! »L

Une large palette de services

L’offre de services d’IMOP Prestige inclut :

l’estimation gratuite et sans engagement du bien par un professionnel aguerri

des photos HD, plans 2D/3D, visite virtuelle en 3D (un service très plébiscité depuis la fin du confinement aussi bien par les acheteurs que par les vendeurs)

la diffusion de l’annonce sur plus de 50 portails de Prestige en France et à l’étranger tels que Belles Demeures, Propriété Lefigaro, et Rightmove en Grande-Bretagne

la gestion des visites et des négociations

l’analyse du financement des acquéreurs par son courtier certifié afin d’éviter les mauvaises surprises d’obtention de crédit

le suivi juridique pendant le processus notarié

le service de conciergerie et d’aide au déménagement et à l’installation (déménagement, travaux, administratif, fournisseur d’énergie, d’internet, etc)

la protection juridique AXA pendant 12 mois après la vente (offerte et exclusive)

L’expérience d’une clientèle exigeante (Français, étrangers, expatriés)

Professionnels confirmés, les agents immobiliers d’IMOP Prestige connaissent leur secteur géographique sur le bout des doigts et sont capables de négocier avec des acheteurs aguerris français ou étrangers. Bilingues, ils peuvent accompagner les propriétaires de A à Z dans la vente de leur bien auprès de la clientèle étrangère.

L’estimation d’un appartement d’une valeur de plusieurs millions d’euros nécessite également une expertise très fine, une connaissance précise du marché local, et des attentes des futurs acheteurs. C’est un exercice plus délicat que pour une petite surface car il y a plus de critères subjectifs qui peuvent influencer le prix de vente et moins de ventes récentes à des niveaux comparables.

Bon à savoir : IMOP Prestige propose également une analyse du financement des acquéreurs par un expert agrée et un suivi après la vente. En effet, une protection juridique (grâce à un partenariat avec Axa) ainsi qu’un service de conciergerie sont offerts pendant 12 mois après l’acte de vente.