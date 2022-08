Immobilier de prestige Bordeaux et sa région : Relative stabilisation des prix

Temps de lecture estimé : 5 min

Prix de vente moyen : 890 000 €

Depuis le début de l’année 2022, le prix moyen d’un bien vendu par le groupe immobilier Mercure est de 890 000 €,en milieu urbain comme en zone rurale.

Le profil des acquéreurs ? Des cadres dans la cinquantaine

La clientèle est majoritairement constituée de couple de cadres, dans la cinquantaine à la recherche d’une résidence principale pour y travailler. Elle comprend aussi des retraités à la recherche de propriétés à la campagne. En revanche, elle compte peu de primo accédants.

Ce qui attire les acquéreurs en région Aquitaine ? Le climat tempéré, la proximité avec l’océan et les montagnes (grand sud-ouest, l’architecture, très belle, et la fluidité d’accès à la capitale, Bordeaux étant seulement à 2 heures de Paris.

Une réelle demande pour les propriétés de caractère

Si les prix de l’immobilier ont beaucoup augmenté ces dernières années autour de Bordeaux et sur la côte Aquitaine, le groupe Mercure observe une « relative stabilisation« .

Même si la recherche de résidence secondaire se maintient, les acquéreurs sont majoritairement à la recherche d’une résidence principale dans la région.

Les propriétés sont souvent des maisons en pierre de taille, avec des architectures datant de la fin du XVIIIème ou du XIXème siècle. Il y a une réelle recherche de belles propriétés et d’un type de construction avec le charme de l’ancien.

4 biens à vendre ou vendus à Bordeaux et dans sa région

Au cœur du quartier historique de Porte Cailhau, appartement avec cachet et charme de l’ancien : à vendre 726 500 €

Cet appartement bordelais de 121 m² se situe au cœur du quartier historique de Porte Cailhau. Le charme de l’ancien s’illustre par la présence de parquet, de cheminées, et de murs en pierre. Très lumineux car traversant et haut de plafond, ce bien comporte deux chambres et une cuisine ouverte. Au dernier étage, un studio indépendant entièrement rénové permet de s’adapter à tous les projets de vie. Situé dans un secteur recherché, cet appartement est proche des Quais et des commerces, mais aussi des transports et de la gare.

Maison de maître rénovée avec 8 chambres sur terrain de 5 700 m² : à vendre 1 280 000 €

Dans le sud de la Gironde, cette maison de maître se situe à moins d’une heure de Bordeaux via l’autoroute. Les rénovations qui y ont été effectuées permettent à cette propriété de 530 m² d’être lumineuse et aérée. Avec huit chambres spacieuses et une cuisine familiale aménagée, les volumes de ce bien d’exception permettent de réunir facilement famille ou amis.

Pour compléter la propriété, de nombreuses dépendances existent : écurie, garage, remise, pigeonnier. Le terrain de plus de 5 700 m², entièrement clos et comportant un jardin arrosé et une piscine, est idéal pour profiter de la douceur dordognaise. La localisation est par ailleurs idéale pour découvrir la richesse historique et culturelle de la région.

Vendu : 1 300 000 €, maison de maître avec vue panoramique sur la Dordogne

Située à Cénac, en Dordogne, cette maison de maître a une large superficie de 550 m². Elle offre des prestations luxueuses, puisqu’elle dispose d’un ascenseur et de sept chambres, dont la plupart sont en suite. Le large parc qui entoure cette propriété contient également une maison d’amis, mais aussi deux hangars et une piscine. Très arboré, l’environnement offre une vue panoramique sur la Dordogne.

Vendu : 1 025 000 €, maison de maître de la fin du XIXème siècle avec une vue splendide sur la chaîne des Pyrénées

Cette maison de maître de la fin du XIXème siècle, située proche de Pau, a gardé des éléments anciens de charme : les belles cheminées, les parquets pitchpin et les moulures d’époque créent une atmosphère haut de gamme, renforcée par une hauteur sous plafond de plus de trois mètres. La villa, d’une superficie de 290 m², comporte six chambres et deux grandes salles de réception.

A l’extérieur, le parc de 3 200 m² comporte des arbres séculaires et offre une vue splendide sur la chaîne des Pyrénées. La terrasse, exposée plein sud, est propice au calme et à la détente, grâce à la cuisine d’été et à la piscine qui l’accompagne.