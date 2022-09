Présentation du chapiteau industriel pour les industriels

Temps de lecture estimé : 5 min

Utilisé dans le secteur industriel, le chapiteau industriel se démarque par sa polyvalence et son efficacité. Les chapiteaux industriels sont des extensions modulables qui offrent une pluralité d’applications en fonction des besoins.

Les entreprises opérant dans le secteur du bâtiment, de l’industrie automobile, des travaux publics, de l’industrie minière ou de l’aéronautique font usage de cette solution pour répondre de façon ponctuelle à des besoins spécifiques.

Cet article présente ce qu’est un chapiteau industriel ainsi que ses avantages pour les industriels.

Généralités sur le chapiteau industriel

Disponible à l’achat ou à la location, cette structure habituellement utilisée pour les réceptions, a le vent en poupe auprès des acteurs industriels.

Elle est habillée de matériaux métalliques pour correspondre aux besoins du secteur et son utilité va plus loin que celle d’une tente classique.

Les caractéristiques des chapiteaux

Un chapiteau se présente comme une structure légère, construite avec un assemblage d’aluminium et facile à installer. Il remplit les critères de solidité et répond aux normes propres aux espaces industriels.

En effet, bien que son installation ne nécessite aucune autorisation, il doit respecter certaines normes. C’est le cas du chapiteau industriel de Spaciotempo qui est conforme à la norme NV65 et aux normes Eurocodes.

La norme NV65 fait référence aux spécificités régissant l’impact du vent et de la neige sur les différentes constructions.

Quant aux normes Eurocodes, elles sont garantes du respect de certaines exigences dont :

La résistance ;

La sécurité d’utilisation ;

La durabilité ;

Le respect de l’environnement ;

La stabilité ;

La protection contre les incendies ;

L’isolation acoustique ;

L’isolation thermique.

Contrairement à un bâtiment industriel, les chapiteaux industriels ne sont pas adaptés à une longue période d’utilisation. Leur armature est faite de matériau plus léger comme l’aluminium ou un assemblage d’aluminium et d’acier.

L’enveloppe de la structure est faite de toile de PVC ou d’une membrane synthétique. Cette dernière peut être opaque afin de protéger les équipements à l’intérieur contre la lumière du soleil.

Elle peut aussi être pourvue d’un système d’isolation thermique destiné à les protéger de la chaleur.

Les usages des chapiteaux industriels

En raison de son caractère modulable et de son impressionnante capacité de stockage, un chapiteau industriel peut être utilisé comme :

Atelier de production ;

Site de gestion d’équipement ;

Plateforme logistique ;

Atelier de maintenance ;

Extension de bâtiments ;

Entrepôt temporaire ;

Abri de travaux ou de dépollution ;

Atelier d’assemblage ou de travaux, etc.

Les professionnels peuvent obtenir des structures sur mesure, dont les matériaux, la taille et les accessoires intégrés, peuvent être modifiés selon les besoins du projet.

Il est aussi possible d’y ajouter des équipements de protection, des solutions d’éclairage et de chauffage, des accessoires d’étanchéité et d’isolation ainsi que des équipements ouvrants et de contrôle de l’hygrométrie.

Et si ces chapiteaux industriels ont une utilité avérée, il est important de souligner que leur usage ne peut être appliqué aux équipements sensibles qui nécessitent des conditions particulières d’entreposage.

Les avantages des chapiteaux industriels

Si cette solution est autant répandue, c’est en raison des nombreux avantages qu’elle procure. Elle permet de bénéficier d’un espace supplémentaire sur le site de travail sans effectuer des démarches autres que l’achat et l’installation du produit.

Il est possible d’acquérir ce genre de chapiteau dans un délai de quatre semaines. Il est rapide à mettre sur pieds et permet au propriétaire d’accroitre ses activités tout en maitrisant ses coûts et en respectant ses délais.

Les avantages dans le cadre d’une location

Pour une location courte d’un chapiteau industriel, l’entreprise bénéficie de plusieurs avantages. En effet :

Il constitue un matériel d’appoint pouvant recevoir des équipements sur les sites industriels avant leur transfert ;

Il ne nécessite aucune immobilisation de capitaux ;

Sa structure est facilement et rapidement démontable ;

Il ne nécessite aucune fondation ;

Sa structure est évolutive en fonction des besoins du projet ;

Il peut être installé directement sur l’enrobé ou sur un sol compacté ;

La construction de cette structure ne nécessite aucun permis pour une location de moins de 3 mois.

Les avantages dans le cadre d’un achat

En ce qui concerne l’achat, les avantages sont plus conséquents (financièrement notamment) et s’inscrivent dans la durée. Il s’agit de :

L’optimisation du budget ;

L’agrandissement de l’espace de production, de stockage et de conditionnement ;

La réduction des coûts d’agrandissement (en comparaison à un bâtiment industriel) ;

La facilité d’acquisition de nouveaux équipements.

Il faut préciser ici que l’option de l’achat est moins courante que la location, car les entreprises préfèrent conserver leur trésorerie et surtout garder toute leur capacité d’investissement. Aussi, il est préférable pour ces dernières d’effectuer une location sur plusieurs mois plutôt qu’un achat, afin de s’épargner certaines contraintes notamment la demande d’un permis de construire pour chapiteau industriel.