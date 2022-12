Congrès FNAIM : L’Adresse présent pour échanger avec les professionnels de l’immobilier

Temps de lecture estimé : 2 min

Le réseau l’Adresse sera présent les 5 et 6 décembre au Congrès de la FNAIM et Salon des professionnels de l’immobilier au Carrousel du Louvre pour présenter son réseau coopératif, ses valeurs et ses outils digitaux.

L’Adresse, un réseau coopératif créé par la FNAIM

Une présence qui a d’autant plus de sens que la FNAIM fait partie intégrante de l’histoire du réseau l’Adresse. « Créée en 1999 par la FNAIM, l’Adresse est l’une des rares organisations coopératives du secteur de l’immobilier. Être présent au Congrès de la FNAIM nous permet d’aller à la rencontre d’adhérents ou de futurs adhérents FNAIM qui peuvent souhaiter rejoindre notre organisation dans laquelle chacun est associé et impliqué. Mais notre réseau est également ouvert à tous ceux qui ont les mêmes valeurs que nous, d’humanisme et de qualité de service », précise Brice Cardi, président de l’Adresse.

En effet, dans le réseau coopératif l’Adresse, tous les sociétaires sont associés et ont un pouvoir de décision, permettant de faire progresser ensemble le réseau. « Développer une coopérative ce n’est pas faire du profit en augmentant le nombre de membres, c’est recruter de nouvelles compétences, de nouveaux associés avec de nouvelles idées pour faire progresser et grandir le réseau », ajoute Cyril Parmentier, directeur du développement de l’Adresse.

Le rendez-vous des professionnels de l’immobilier dans un contexte compliqué

Lors de cette 76e édition, le Congrès FNAIM et Salon des professionnels de l’immobilier sera le point de rencontres des professionnels, dont les préoccupations sont nombreuses actuellement : attentisme, taux d’usure, difficulté d’obtention de financement, allongement des délais de vente… avec de nombreux échanges plus que jamais essentiels dans le contexte actuel.

« Notre rôle d’agent immobilier est actuellement prépondérant pour la fluidité du marché : en tant que professionnels de l’immobilier, nous devons expliquer aux acheteurs dans l’attente d’une baisse des prix qu’ils risquent de diminuer moins vite que les taux ne montent, et nous devons faire entendre raison aux vendeurs en leur donnant l’estimation la plus juste mais aussi la plus fiable scientifiquement. Tout ceci en gardant l’humain au cœur de l’accompagnement, afin qu’ils puissent vendre ou acheter leur bien dans les meilleurs délais et les meilleures conditions », conclut Brice Cardi.