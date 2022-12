« Garantir quoiqu’il arrive le paiement du loyer au propriétaire », Fabrice Houlé (Zelok)

Temps de lecture estimé : 3 min

Le fondateur de la plateforme multiservices dédiée aux professionnels de la gestion immobilière aborde le salon RENT en pleine forme à son retour de Croatie où il a participé au Half Ironman (1,9 km de natation, 90 de vélo et 21 de course à pied). Au micro d’Ariane Artinian il explique le fonctionnement de la plateforme Zelok.

Fabrice Houlé : Nous avons la cote grâce à notre assurance garantie loyer impayé totale. Nous venons de dépasser les 2 millions d’euros de primes sur l’année. Nous ne travaillons qu’avec les professionnels de l’immobilier. Zelok est la plateforme dédiée à la location immobilière, c’est-à-dire au dépôt de dossiers candidats locataires. Tout part d’une annonce immobilière : un candidat à la location qui va remarquer une annonce sur un portail va postuler en remplissant une demande d’informations. Zelok prend alors la main en lui proposant de déposer son dossier pour être le premier à candidater. L’agent immobilier reçoit ensuite une notification de Zelok et dans l’espace Pros de l’immo où il retrouve un dossier complet.

Mon Podcast Immo : Quel est l’avantage pour l’agent immobilier ?

Fabrice Houlé : Il gagne du temps, la plus-value pour lui c’est de traiter des demandes qualifiées. Il suffit pour lui de souscrire un abonnement gratuit sur notre site, il doit seulement justifier d’une carte professionnelle. Aujourd’hui, ce sont plus de 150 000 dossiers candidats locataires par an traités par Zelok.

Mon Podcast Immo : Dans ce contexte difficile que nous vivons aujourd’hui, le plus de Zelok c’est cette garantie de loyer impayé ?

Fabrice Houlé : Clairement, un propriétaire qui investit pour louer compte sur ses loyers pour faire face à son échéance de prêt. La plus-value de Zelok c’est garantir le paiement du loyer, quoi qu’il arrive, chaque mois à 100 % à son propriétaire.

Fabrice Houlé : Pour nous c’est une accélération. On ne s’intéresse pas à la gestion et à la location autant que pendant une période où il y a un ralentissement. Et la logique augmentation des loyers-inflation-difficulté du pouvoir d’achat conduit à beaucoup d’anxiété, ce qui pousse les bailleurs à souscrire une garantie loyer impayé. Aujourd’hui, 1 500 agents immobiliers utilisent la plateforme et plus de 200 la garantie loyer impayé.

Mon Podcast Immo : Quels sont vos objectifs ?

Fabrice Houlé : Nous voulons devenir un des acteurs incontournables de l’assurance loyer impayé. Nous avons encore du chemin à faire. Mais nous avons amené un niveau de services tellement haut qu’un propriétaire ne peut qu’y souscrire. C’est donc un élément pour capter de nouveaux mandats de gestion et convaincre les propriétaires bailleurs de ne plus gérer par eux-mêmes.

Mon Podcast Immo : Quels conseils donnez-vous aujourd’hui aux agents immobiliers ?

Fabrice Houlé : Libérer du temps qui est lié à des tâches administratives qui sont chronophages pour le consacré à leur vrai métier qui est le conseil. Quand les outils ne remplacent pas l’homme mais lui permettent de faire son vrai travail, on a tout gagné.