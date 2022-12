Copropriété : 5 bonnes résolutions à prendre en 2023 pour s’y sentir mieux

Temps de lecture estimé : 5 min

Renégociez vos contrats fournisseurs pour faire des économies

D’après une étude IFOP menée par Matera en 2021, les charges de copropriété constituent la préoccupation majeure des copropriétaires. Et cela ne devrait pas s’arranger avec la crise énergétique qui fait drastiquement augmenter les charges de copropriété.

Pour faire des économies, un réflexe indispensable est de renégocier ses contrats fournisseurs régulièrement : assurance, maintenance des équipements communs, entretien des espaces verts, etc. En effet, les contrats de copropriété comprennent généralement des clauses d’augmentation annuelle. Pour limiter les dégâts, nous vous conseillons de contacter votre syndic pour mettre en place une renégociation annuelle qui vous servira soit à obtenir un meilleur prix, soit de meilleures garanties, peut-être même les deux !

Lancez des travaux de rénovation énergétique

La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a fixé pour objectif de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030. Les émissions de gaz à effet de serre proviennent de plusieurs secteurs, dont le logement.

Pour limiter les GES, la loi Climat et Résilience prévoit différentes mesures pour réduire le nombre de passoires thermiques estimées à 5,2 millions au 1er janvier 2022 (soit 17% des logements en France) selon les chiffres de l’Observatoire national de la rénovation énergétique. Pour rappel, les passoires thermiques sont des logements particulièrement énergivores, utilisant beaucoup d’énergie pour chauffer et climatiser du fait d’une mauvaise isolation. Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) sert à les classifier : les étiquettes énergie F et G désignent ainsi les passoires thermiques.

Il sera donc crucial pour les propriétaires concernés de lancer des travaux de rénovation énergétique. Cela peut comprendre le changement de vos appareils de chauffage et climatisation s’ils sont individuels ou encore le remplacement de vos fenêtres. Cependant, si vous êtes copropriétaire, nous vous recommandons de lancer une rénovation globale de la copropriété qui permettra d’obtenir de meilleurs gains énergétiques.

À noter que pour lancer des travaux de rénovation énergétique à l’échelle de votre copropriété, vous devez premièrement réaliser un audit énergétique afin de détecter les problèmes d’isolation et déterminer les travaux à réaliser. L’audit énergétique se vote en assemblée générale à la majorité simple. Une fois les travaux évalués, vous pouvez contacter votre syndic par lettre recommandée pour inscrire les travaux à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

“La rénovation énergétique est décisive pour améliorer le confort de vie des habitants, lutter contre le réchauffement climatique et faire des économies d’énergie à moyen et long terme. Aujourd’hui, beaucoup d’aides sont déjà mises en place par l’Etat mais les copropriétaires que nous accompagnons chez Matera se retrouvent souvent perdus face à l’illisibilité des différents dispositifs et les différents interlocuteurs à contacter. Nous demandons plus de transparence pour les copropriétaires et un calcul des aides basé sur la taille de la copropriété pour inciter même les plus petites copropriétés à entreprendre des travaux de rénovation énergétique”, commente Raphaël Di Meglio, cofondateur de Matera.

Votez l’individualisation des frais de chauffage dans votre copropriété

Normalement, dans tous les bâtiments collectifs, chauffés collectivement, si l’individualisation des frais de chauffage est possible, alors elle doit être mise en place. Toutefois, dans les faits, peu de syndics respectent cette obligation.

Ainsi, si vous n’avez pas encore mis en place l’individualisation des frais de chauffage dans votre immeuble, une bonne résolution pour 2023 peut être de voter l’individualisation des frais de chauffage en assemblée générale ! Ce système vous permettra de ne payer que pour votre consommation réelle.

Pour individualiser les frais de chauffage, il convient de demander à votre syndic d’ajouter cette résolution à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, qui se votera à la majorité simple de l’article 24 de la loi de 1965. Selon l’ADEME qui a réalisé une étude statistique sur 4000 logements, les économies d’énergie en cas d’individualisation de frais de chauffage sont estimées à 15% en moyenne par an.

Effectuez la maintenance des équipements communs pour réaliser des économies d’énergie

La maintenance des équipements communs est nécessaire pour réaliser des économies sur le long terme. Vous pouvez par exemple proposer la révision du chauffage central ou de la toiture à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, votées en majorité simple. Vous pouvez pour cela vous référer au carnet d’entretien, un document de la copropriété qui contient tous les contrats de maintenance. Vous y trouverez notamment l’historique complet de la copropriété, afin d’évaluer les équipements à réviser.

Créez davantage de liens entre voisins

Selon une étude IFOP menée par Matera en 2021, 1 Français sur 2 aimerait mieux connaître ses voisins. Pour cela, de nombreuses initiatives peuvent être mises en place : fête des voisins, vide grenier, initiatives solidaires, etc. Un des syndicats coopératifs accompagnés par Matera, Alain Keyis, organise d’ailleurs régulièrement des activités au sein de sa copropriété de 98 lots à Choisy-le-Roi : nuit d’observation des étoiles, Halloween avec les enfants du quartier, jardin partagé, etc.

“Pour nous, les évènements et les moments de partage entre copropriétaires sont essentiels pour échanger et souder les liens. C’est d’ailleurs l’une de nos priorités au conseil syndical. Depuis que nous sommes passés en syndic coopératif avec Matera, nous avons davantage de temps à consacrer sur les évènements entre voisins comme Halloween ou les nuits d’observation des étoiles. Nous communiquons davantage entre voisins, nous nous connaissons mieux… C’est très agréable”, détaille Alain Keyis, copropriétaire chez Matera, solution de gestion de copropriété, depuis 2019.