Immobilier : Le taux de rémunération des PEL passera de 1 à 2 % le 1er janvier 2023 

Bonne nouvelle pour les épargnants, notamment ceux qui économisent pour acheter un bien immobilier ou réaliser des travaux, le 1er janvier prochain, le taux du plan d’épargne logement (PEL), ce placement tombé en disgrâce depuis quelques années mais qui permet néanmoins d’obtenir un crédit à taux attractif, va doubler.

Ceux qui ouvriront un PEL à partir du 1er janvier 2023 auront droit à un taux de rémunération à 2% (contre 1% depuis le 1er août 2016). C’est ce qu’a annoncé, le 8 décembre, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

La 1ère hausse du PEL en 22 ans

Pur justifier ce changement de cap, le locataire de Bercy a précisé : « Face à la remontée des taux d’intérêt des prêts immobiliers, nous procédons à la première hausse du taux du plan d’épargne logement en 22 ans. Nous doublons son taux de rémunération qui passera à 2% pour les PEL ouverts à partir du 1er janvier prochain. C’est un nouveau soutien à l’épargne des Français après la hausse des taux du Livret A et du livret de développement durable et solidaire, à 2%, et du livret d’épargne populaire, à 4,6%. »

Le ministre a suivi la recommandation du Gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, fondée sur la formule de calcul du taux du PEL. Celle-ci permet de prendre en compte l’évolution des taux d’intérêt dans la rémunération de l’épargne déposée sur le livret.

Ce taux de 2% s’appliquera aux PEL nouvellement ouverts en 2023 et ne concernera donc pas le stock de PEL existants.

Le plan d’épargne logement : un compte d’épargne réglementé

Réservé aux personnes physiques, le PEL sert à constituer une épargne en vue du financement de logements destinés à l’habitation principale (achat ou construction d’un bien immobilier ou financement de travaux). Après cette phase d’épargne, le PEL permet d’obtenir un prêt d’épargne-logement.

Ce prêt peut notamment servir à financer des travaux d’économie d’énergie (isolation thermique, amélioration du chauffage, recours à des techniques ou à des sources d’énergie nouvelles). Depuis 2016, le taux de rémunération des PEL ouverts est de 1%.