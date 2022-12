Immobilier de prestige : Des résultats records chez Michaël Zingraf Real Estate pour l’année 2022

Temps de lecture estimé : 3 min

L’exercice 2022 parachève 4 années de fortes hausses consécutives et frôle le chiffre fatidique des 200 ventes annuelles. « La valeur refuge de la pierre associée à l’avènement d’une seconde résidence principale ont consolidé nos résultats », souligne Michaël Zingraf, Président et Fondateur du groupe éponyme.

Fort de l’ouverture de nouvelles agences à Cannes, Nice, Biarritz, Chamonix, Paris Rive Gauche et de la croissance d’une clientèle internationale fortunée, le groupe connaît un développement exceptionnel.

Le Groupe profite du retour de la clientèle française sur le littoral méditerranéen ou en Provence

« Notre expérience sur la Côte d’Azur et notre savoir-faire reconnu auprès de nos clients d’Europe du Nord en particulier sont notre meilleur passeport pour l’expansion sur d’autre territoires en France et à l’étranger, fait remarquer Michaël Zingraf. Aux acheteurs d’Europe du Nord se sont ajoutés le retour d’une clientèle française qui représente à présent près de la moitié de notre chiffre d’affaires. Les Français rédécouvrent les joyaux de notre territoire et investissent fortement sur le littoral méditerranéen ou en Provence.«

Activité soutenue à Megève et Saint-Tropez

Les villas avec vue sur la grande bleue se sont encore très bien vendus ces derniers mois. Même constat à la montagne avec une activité soutenue à Megève tout au long de l’année, comme à Saint-Tropez.

Les acheteurs aisés à Paris ou dans ces stations huppées recherchent plus que jamais le clé en main, des biens non seulement avec des prestations exceptionnelles mais aussi meublées avec le plus grand soin et disposant d’un panel de services associé.

Des outils pour accélérer le développement

« Le levier digital constitue également un puissant accélérateur de ce développement« , fait remarquer Heathcliff Zingraf, Directeur Général du Groupe Michaël Zingraf Real Estate. L’enseigne propose d’ailleurs un outil de visualisation immersive qui permet à l’acheteur potentiel de vivre quasiment l’expérience d’une visite physique.

Une licence de marques qui se développe

Après les très bons résultats enregistrés par le premier licencié à Marseille, la licence de marque connaît un succès grandissant avec l’arrivée de nouveaux arrivants à Lyon, Megève, l’Ile Maurice et Chamonix. D’autres ouvertures sont au programme de 2023

Sur le réseau en nom propre, le groupe dispose avec Cannes, Saint-Tropez, Saint-Jean Cap Ferrat notamment de vraies locomotives à son développement. L’investissement sur la capitale se consolide avec une agence Rive Droite et tout récemment, une autre Rive Gauche, avant l’ouverture du Marais, courant 2023. Viendront ensuite d’autres ouvertures à l’ouest de la capitale notamment. Coté international, plusieurs agences vont ouvrir en Suisse, mais aussi en Belgique, au Luxembourg mais aussi à Londres.

50 agences de plus d’ici 2026

Autre atout du groupe et de son image de marque, l’affiliation exclusive de Christie’s depuis 2012 vient d’être renouvelée pour 5 ans et renforce la dimension internationale de la commercialisation. D’ici 2026, l’enseigne a pour ambition de renfoncer son réseau avec une cinquantaine d’agences et une moyenne de 6 ouvertures par an.