Immobilier : Avec 23 agences de plus en 2022, l’Adresse poursuit son développement

Temps de lecture estimé : 4 min

En 2022, plus d’une vingtaine d’agences ont été signées, faisant passer le réseau l’Adresse de 320 à 343 agences. Sur les 23 nouvelles agences, une dizaine sont des créations d’agences supplémentaires de sociétaire l’Adresse. Les autres sont soit des créations ex-nihilo soit des agences indépendantes ou d’un réseau concurrent dont les dirigeants ont fait le choix de rejoindre l’Adresse.

En plus de ces créations de nouvelles agences, une dizaine d’agences ont été rachetées cette année soit par d’autres sociétaires soit par des collaborateurs, notamment suite au départ en retraite du directeur de l’agence, comme à Limoux, Bretignolles ou les Sables d’Olonne.

« Il y a une vraie fidélisation des sociétaires et des collaborateurs comme en témoigne à la fois le peu de sorties du réseau l’Adresse, et la reprise d’une dizaine d’agences par des collaborateurs ou des sociétaires voisins, témoignant de l’attachement à ce réseau et la qualité des services proposés », explique Brice Cardi, président du réseau l’Adresse.

Un réseau coopératif qui séduit de plus en plus d’agences

Dans une coopérative comme l’Adresse, le développement du réseau ne consiste pas à faire davantage de profit mais à recruter de nouveaux associés pour faire émerger de nouvelles idées. En effet, tous les sociétaires sont associés et ont un pouvoir de décision, permettant de faire progresser ensemble le réseau.

« Développer une coopérative ce n’est pas faire du profit en augmentant le nombre de membres, c’est recruter de nouvelles compétences, de nouveaux associés avec de nouvelles idées pour faire progresser et grandir le réseau », explique Cyril Parmentier, directeur du développement de l’Adresse.

En outre, la valeur ajoutée du réseau l’Adresse repose, entre autres, sur les 3 semaines de formation et d’intégration, par promotion constituée des nouveaux sociétaires, au cours desquelles sont présentées les bases du métier, le recrutement, le juridique, le contexte économique, les outils et les services propres au réseau. En outre, ces formations bénéficient aussi de l’intervention de professionnels de qualité qui viennent apporter leur expertise aux nouveaux sociétaires : avocat, développeur informatique, expert-comptable…

« La formation est essentielle pour la réussite future de nos sociétaires grâce à la transmission des techniques, des outils, des méthodologies et des valeurs de la marque… Autant de clés indispensables qu’ils ont le temps de bien s’approprier au cours de ces sessions de 3 semaines » complète Cyril Parmentier.

Des services spécifiques propres au réseau l’Adresse, plus que jamais indispensables en 2023

En 2023, la dynamique baissière qui s’enclenche risque de se poursuivre avec des écarts selon les régions, mais aussi selon la qualité, notamment énergétique, des biens.

C’est dans ce contexte que le réseau l’Adresse a développé durant le dernier trimestre 2022 de nouvelles méthodes d’estimation et de nouveaux partenariats pour accompagner au mieux ses sociétaires dans ce marché en mutation.

La mise en place de nouvelles méthodes d’estimation intégrant à la fois la performance énergétique du bien – l’éventuelle décote potentielle en cas de DPE F ou G – et le niveau des taux de crédit impactant la capacité d’emprunt des futurs acheteurs.

La signature d’un partenariat avec Vousfinancer, réseau de 180 agences de courtage en crédits, afin de permettre aux sociétaires l’Adresse de pouvoir adresser leurs clients et prospects dès le début de leur recherche immobilière vers un courtier pour estimer leur capacité d’emprunt et mettre toutes les chances de leurs côtés d’obtenir un crédit.

La mise en place d’un partenariat avec Heero, plateforme qui accompagne les particuliers dans le financement de leur rénovation énergétique, afin que les agences l’Adresse puissent conseiller leurs clients sur les aides à la rénovation auxquelles ils peuvent prétendre tout en s’assurant, que grâce à Heero, ils auront toutes les chances de les obtenir.

« Le marché est à un tournant, avec un risque plus important de subir une baisse plutôt qu’une hausse des prix de l’immobilier et de nouveaux éléments très impactants : les taux de crédit qui risquent de dépasser les 3 % en 2023, mais aussi le niveau de performance énergétique des biens qui peut entrainer pour les plus mal notés (F et G) une décote de 5 à 20 % selon les régions ! Dans ce contexte, notre rôle d’agent immobilier est de conseiller nos clients à toutes les étapes de leurs projets, de la recherche du financement à la réalisation des travaux de rénovation énergétique, tout en passant bien sûr par l’acquisition de leur bien au juste prix », conclut Brice Cardi.