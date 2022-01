Réseau immobilier : Les Papas des Agences de Papa présentent leur stratégie 2022

Les Agences de Papa, société cotée sur Euronext Access+ (MLPAP), présente à ses actionnaires un point d’étape et sa stratégie pour l’année 2022.

Après une année 2021 qui aura permis d’établir les bases solides de déploiement de la marque et de son modèle au travers d’une organisation dimensionnée pour la croissance à venir, l’Entreprise est aujourd’hui en ordre de marche pour profiter pleinement des opportunités de ses marchés et accélérer la transformation commerciale.

2021, l’année de l’installation des Agences de Papas dans l’écosystème financier

2021 aura été une année décisive pour l’Entreprise pleinement engagée dans le déploiement de son modèle de rupture dans l’univers immobilier. Cette mobilisation a permis d’installer au niveau national une marque forte au travers d’une stratégie offensive de communication matérialisée notamment par des investissements publicitaires sur les plus grandes chaînes télévisées françaises et une forte visibilité médiatique avec plus de 300 articles dans les médias locaux et nationaux.

« Quelques chiffres permettent d’illustrer cette forte notoriété acquise en seulement quelques mois », précise le communiqué des Agences de Papa : Un taux de notoriété1 de près de 20% de la marque “Les Agences de Papa” auprès des Français (soit 1 Français sur 5), plus de 30.000 abonnés sur les réseaux sociaux avec plus de 8 millions de vues, plus de 3 millions de visiteurs sur le site web www.lesagencesdepapa.fr.

Cette construction de la marque s’est accompagnée du déploiement du modèle immobilier innovant imaginé par l’Entreprise avec la volonté d’offrir au plus grand nombre un accès simplifié à la propriété par le biais d’un parcours personnalisé et digitalisé, associé à des frais d’agence fixes de 2 000 €, quel que soit le prix de la transaction. Cette offre d’abord centrée sur la vente de biens s’est élargie à compter du second semestre avec le lancement d’une offre de location parfaitement complémentaire au cœur de métier. Ce modèle est aujourd’hui en place permettant d’anticiper une forte accélération de la croissance à compter du premier semestre 2022.

La mise en place d’une organisation dimensionnée pour accompagner cette dynamique a également été au cœur des priorités de l’année avec aujourd’hui une équipe de collaborateurs pleinement mobilisés.

Enfin, sur le terrain financier, 2021 aura été marquée par l’entrée réussie des Agences de Papa sur le marché boursier Euronext Access+. Un succès caractérisé par l’arrivée de plus de 400 nouveaux actionnaires et un cours de bourse multiplié par 6, performance remarquable sur le marché parisien. Cette introduction en Bourse a été suivie de l’adoption de la qualité de « société à mission ». Les Agences de Papa sont ainsi devenues la première agence immobilière « à mission », intégrant désormais dans ses statuts une raison d’être et des engagements sociaux et sociétaux.

Une feuille de route ambitieuse pour 2022 portée par l’accélération attendue de la croissance

Après ces avancées décisives, Les Agences de Papa sont en ordre de marche pour accélérer.

Sur le terrain de la croissance organique, l’exercice sera résolument tourné vers l’enrichissement de l’offre au travers d’une gamme complète de services connexes, générateurs de revenus additionnels et permettant de valoriser pleinement le parc clients : financement, assurance, changement et gestion des contrats du foyer (énergie, télécommunications, déménagement, diagnostic immobilier, gestion locative…). En matière d’offres de financement pour ses clients, des discussions avancées sont déjà en cours avec un acteur bancaire majeur français.

Au cours des prochains mois, les priorités opérationnelles iront également au développement de solutions, toujours innovantes, à destination des professionnels de l’immobilier.

A l’International, des partenariats se dessinent dont la concrétisation permettrait d’étendre significativement le potentiel de marché de l’Entreprise sans investissement significatif.

En matière de croissance externe, la recherche d’opportunités d’acquisition sur les activités connexes a été engagée, dont la réalisation permettrait d’accélérer le changement de dimension.

Après une année 2021 d’investissements importants nécessaires au déploiement du modèle, la mise en œuvre de cette feuille de route opérationnelle sera réalisée avec une structure de charges encadrées.

Enfin, sur le terrain financier, les prochains mois devraient voir l’arrivée de nouveaux investisseurs français et internationaux. Les Agences de Papa réaffirment également leur objectif d’un prochain transfert sur le marché Euronext Growth Paris.

Une démarche active en direction des actionnaires

L’ensemble des actionnaires sera associé aux avancées stratégiques et financières de l’Entreprise au travers d’une communication toujours active et régulière. Cette démarche volontaire s’illustrera notamment par l’organisation de visioconférences à compter de la publication de l’activité du premier trimestre 2022.

Le point de vue des Papas Fondateurs, Frédéric Ibanez & Nicolas Fratini

“L’année 2021 a permis d’ancrer solidement Les Agences de Papa dans l’écosystème de l’immobilier, une première étape cruciale pour nous, expliquent Frédéric Ibanez et Nicolas Fratini. C’était un véritable challenge d’installer une marque auprès du Grand Public en quelques mois seulement, et cela a été une réussite. Nous avons construit un actionnariat solide et notre cotation, sur Euronext Access+, une première dans notre secteur, a été un véritable succès matérialisé par la forte progression de notre cours et l’élargissement de notre actionnariat. Ces fondations nous permettent de lancer le second étage de notre fusée avec notamment l’enrichissement de notre offre de services, source de revenus additionnels importants. Le renforcement de notre actionnariat viendra soutenir l’accélération de la croissance et nous permettra de saisir les opportunités d’acquisitions qui viendront encore renforcer notre modèle. Forts d’une confiance et d’un enthousiasme renouvelés, nous souhaitons à tous nos actionnaires, nos salariés, nos followers et partenaires une très belle année 2022. »

Les informations ci-dessus ont été communiquées par les Agences de Papa.