Crédit immobilier : « Les taux d’intérêts vont poursuivre leur envolée »

Depuis le 1er janvier 2023, les taux d’usure ont légèrement augmenté. Ils s’élèvent désormais à 3,57 % pour les crédits immobiliers dont la durée s’élève à 20 ans et plus (contre 3,05 % au trimestre précédent) et à 3,53 % pour les prêts dont la durée est comprise entre 10 et 20 ans (contre 3,03 % auparavant). Cette hausse va donner un peu d’air aux emprunteurs et permettre de débloquer certains dossiers qui ne pouvaient pas être financés.

Taux d’usure, la situation de blocage risque de durer

Mais selon Ludovic Huzieux, co-fondateur d’Artémis courtage, cette éclaircie risque d’être de courte durée. Dans les prochaines semaines, les taux d’intérêt vont en effet poursuivre leur envolée alors que le taux d’usure restera le même jusqu’au 31 mars prochain la hausse limitée ne sera donc pas suffisante pour dégripper durablement le marché. Sachant que, fin décembre 2022, les taux des obligations assimilables au trésor (OAT) à 10 ans, qui servent de référence au taux de crédit immobilier, ont dépassé les 3 %, du jamais vu depuis 2012. Cette situation de blocage – que l’on déplore maintenant depuis le printemps dernier – n’est sans doute pas prête de se résoudre.

Un taux d’endettement maximal : 35 % des revenus

En parallèle, rappelons que les emprunteurs doivent aussi respecter le taux d’endettement maximal de 35 % des revenus (assurance comprise) imposé le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF). La durée d’un prêt ne doit pas non plus dépasser 25 ans (une période de différé de 2 ans est possible pour un achat dans le neuf). Toutes ces conditions imposent donc aux acquéreurs de bien soigner leur dossier pour obtenir un financement de leur projet. Quant aux emprunteurs les plus fragiles, ils risquent bien une fois encore de rester sur la touche.