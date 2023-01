Crédit immobilier : La hausse des taux se poursuit sur toutes les durées de prêt

En ce début de mois, l’indicateur de La Centrale de Financement met en avant une augmentation généralisée des taux obtenus par rapport au mois de décembre.

Des hausses de taux plus fortes sur durées les plus courtes

Ces hausses sont plus marquées sur les financements aux durées les plus courtes et leur niveau de progression est très proche, que ce soit pour les barèmes des meilleurs taux obtenus, ou ceux généralement constatés.

Ainsi, avec les taux annoncés ce mois-ci, un emprunteur contractant un prêt d’un montant de 200 000 € sur 25 ans à 2,68 % verra sa mensualité s’élever à 915,47 € pour un coût total de crédit de 74 641 euros.

Les taux immobiliers généralement constatés de janvier 2023 par durée d’emprunt

Du côté des taux moyens, ils sont également en hausse dans une tranche allant de +0,16 à +0,29. La tendance est très proche de celle observée pour les meilleurs taux. A savoir que ce sont les durées les plus courtes qui sont les plus impactées. Ainsi, les prêts sur 7 ans augmentent de +0,29, ceux sur 10 ans de +0,28. Les financements sur 12, 15 et 20 ans prennent un +0,26 et les crédits sur 25 ans croissent de +0,16 (les moins impactés de notre indicateur des taux moyens).

Les meilleurs taux immobiliers de janvier 2023 par durée d’emprunt

Par rapport aux conditions proposées en décembre, les grilles de taux de prêt immobilier de janvier 2023 sont en hausse. La plus forte est recensée sur les financements sur 7 ans avec +0,42 d’augmentation pour offrir un taux à 2,02% pour les dossiers les plus solides. Les trois durées suivantes sur 10, 12 et 15 ans croissent d’environ +0,30. Les durées les plus longues sont légèrement moins impactées en ce début de mois, les prêts sur 20 ans prennent +0,20 pour s’établir à 2,33% et +0,15 pour les prêts sur 25 ans avec 2,45% en meilleur taux obtenu par nos partenaires bancaires.

Les différences entre les régions françaises sont de moins en moins marquées par rapport à la fin de l’année 2022 avec une différence inférieure à 0,10 en moyenne. Les régions Ile-de-France et Nord sont les localités sur lesquelles les coûts d’emprunts sont les moins onéreux.