Location : Garantme s’associe à Vialink pour améliorer son service

Pour augmenter les points de contrôle déjà existants et d’apporter plus de réactivité sur la livraison des agréments GLI et Caution, Garantme s’associe à Vialink.

Garantme, la plateforme dédiée aux professionnels de l’immobilier qui facilite les processus de gestion locative, annonce son partenariat avec Vialink, acteur pour la digitalisation des processus métiers réglementaires. L’objectif ? Mettre à disposition des professionnels de l’immobilier le meilleur de l’assurance et de la technologie pour assurer un parcours de souscription digital le plus simple, fluide et sécurisé possible.

Le digital pour sécuriser et simplifier le quotidien

Pour renforcer son service, Garantme a fait de l’authentification des pièces justificatives un de ses objectifs phares pour la fin d’année 2022 en travaillant sur la conformité des documents et la sécurisation des pièces. La plateforme s’est alors associée à Vialink pour utiliser leur technologie (appelé KYC – littéralement Know Your Customer) et permettre de valider la conformité des documents qui constituent un dossier locataire, d’augmenter sensiblement les points de contrôle déjà existants et d’apporter plus de réactivité sur la livraison des agréments GLI et Caution.

Ce partenariat permet de démocratiser l’accès à la technologie KYC grâce à la prise en charge du développement des APIs par Garantme. L’utilisation par l’agence en sera simplifiée et pourra dans prochainement se faire depuis la Console.

Mais Garantme ne s’arrête pas là. Si les agences n’ont que rarement recours à ce type de solution, ce n’est pas uniquement à cause d’une barrière technologique. Mais surtout à cause de son coût. L’Insurtech a donc décidé de supporter ce dernier pour permettre une utilisation plus large du KYC et une sécurisation importante des dossiers validés et impacter efficacement son quotidien.

Garantme veut démocratiser la vérification des pièces justificatives

“Grâce à notre partenariat avec Vialink, nous permettons à nos partenaires d’accéder à une technologie indispensable. La vérification des pièces justificatives est un vrai sujet dans notre industrie. Participer à sa démocratisation est pour nous la suite logique et nous sommes heureux de le faire aux côtés d’un expert tel que Vialink”, souligne Thomas Reynaud, CEO & Co-founder Garantme.

« Nous sommes très heureux d’accompagner Garantme dans le développement de leur offre à destination des professionnels de l’immobilier avec notre solution d’automatisation de la collecte et de l’analyse temps réel des dossiers locataires. En réunissant le savoir-faire technique et métier de nos deux sociétés, les acteurs de l’immobilier disposent d’une solution complète leur permettant d’optimiser l’expérience client, de sécuriser leur parcours et de gagner en efficacité », explique Philippe Sanchis – Directeur Général de Vialink.