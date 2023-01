L’immobilier de luxe, un marché résilient qui progresse au même titre que celui de l’art

Le bilan de l’immobilier de luxe à Paris

A en croire les dirigeants du groupe Daniel Féau, le segment de l’immobilier de luxe n’a souffert ni des conséquences du conflit en Ukraine, ni de l’augmentation des taux, ni des secousses observées sur le marché des actions. « Lors des crises précédentes, nous avons toujours observé cette dichotomie entre le haut de gamme et le marché dans son ensemble, expliquent Nicolas Pettex-Muffat et Charles-Marie Jottras, respectivement directeur général et président de Daniel Féau et Belles Demeures. Le marché du luxe immobilier est clairement très résilient et progresse au rythme des autres actifs de luxe comme notamment l’art.«

Les perspectives immobilières

Le directeur général et le président de Daniel Féau et Belles Demeures restent confiants pour 2023 : « Nous ne croyons pas que les constantes de ce marché du haut-de-gamme puissent changer. Paris garde un pouvoir d’attraction puissant pour les français et les étrangers, l’offre de produits de qualité demeure ténue et les acquéreurs sur ce segment de prix sont peu sensibles à l’évolution des taux.«

Qui du segment des appartements familiaux, entre 1 et 2 millions, qui font l’objet d’un réajustement du rapport de force entre acquéreurs et vendeurs ? « Il est plus sensible aux conditions d’octroi de crédits mais ce type d’appartements connaît un tel déséquilibre – l’offre étant très inférieure

à la demande – que nous n’attendons pas d’évolution majeure sur ce marché en 2023 « , répondent-ils.

Zoom sur la part de marché de Féau dans le luxe

Les chiffres et les évolutions présentées portent sur les ventes du groupe Daniel Féau et sont statistiquement représentatives du marché du luxe.

En effet, en 2021 – dernière année pour laquelle nous disposons des données des Notaires exhaustives – Daniel Féau a vendu 667 millions d’euros de biens au-delà de 2 millions d’euros sur un marché parisien total de 2 728 millions d’euros selon la Chambre des Notaires de Paris, soit 24,5 % de part de marché.

Nous avons aussi vendu pour 291 millions d’euros de biens d’une valeur supérieure à 4 millions d’euros sur un marché total de 773 millions d’euros (toujours selon les notaires de Paris), soit une part de marché de 37,6%.

Quelques exemples de biens vendus

Paris 7ème : Bien avec vue exceptionnelle

Cet appartement de 141 mètre carrés dispose de 2 chambres, de pièces de réception exposées sud et d’un large balcon avec vue exceptionnelle sur la Tour Eiffel. Son prix de présentation : 4,7 millions d’euros.

Paris 7ème : Appartement sur l’esplanade des Invalides

Les points forts de ce 149 mètres carrés comprenant 2 chambre situé dans le 7ème arrondissement de la capitale ? Sa situation remarquable sur l’Esplanade des Invalides et sa décoration signée Renzo Mongiardino. Son prix de présentation : 4 millions d’euros.

Neuilly : Somptueuse maison

1294 mètres carrés, 7 chambres, 1370 mètres carrés de terrain, une maison d’amis de 150 mètres carrés, 1 piscine. Tout est démesuré dans cet hôtel particulier. Son prix de présentation ? 32 millions d’euros.

