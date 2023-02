Immobilier : Guy Hoquet s’engage pour la reconversion professionnelle des joueurs et joueuses de rugby

L’immobilier est connu pour être un secteur d’activité qui permet à toute personne qui le souhaite d’opérer un virage professionnel. Pour autant, il reste primordial de le faire dans les meilleures conditions pour la réussite des hommes et des femmes qui se lancent dans l’aventure, comme pour celle de l’entreprise qui les accueille.

L’immobilier offre des perspectives de reconversion

Les métiers de l’immobilier constituent donc des opportunités réelles et sérieuses pour les sportifs de haut niveau, à l’esprit d’équipe chevillé au corps et dont l’implication sur le terrain est totale. Guy Hoquet l’Immobilier a donc décidé d’accompagner ces hommes et ces femmes dans leur reconversion professionnelle en devenant partenaire de Provale, l’union des joueurs et joueuses de rugby professionnels.

Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier précise : « La solidarité, l’engagement et la recherche de la performance des joueurs et joueuses de rugby sont des atouts majeurs pour s’épanouir dans les métiers de l’immobilier chez Guy Hoquet. Nous avons déjà le plaisir de compter une pointure dans le réseau, avec Jean-Philippe Grandclaude, qui nous a rejoints à Perpignan après une carrière couronnée de succès à l’USAP. Nous sommes très heureux d’accompagner désormais toutes celles et ceux qui ont un projet de reconversion professionnelle, à travers ce partenariat stratégique avec Provale ».

Un accompagnement sur-mesure pour réussir dans l’immobilier

Ce partenariat va accompagner les adhérents de Provale qui souhaitent s’informer, se former et s’orienter vers les métiers existants au sein d’une agence immobilière parmi les 550 du réseau Guy Hoquet ou des métiers du franchiseur au siège de l’enseigne.

Guy Hoquet l’Immobilier fera, par exemple, découvrir les principales étapes de développement et de fonctionnement d’une agence immobilière aux joueuses et joueurs. L’opportunité d’avoir les cartes en mains avant de potentiellement se lancer dans le métier de franchisé ou de collaborateur en immobilier.

Robins Tchale Watchou, Président de Provale, est très heureux de compter Guy Hoquet parmi ses partenaires : « Guy Hoquet est un Groupe connu et reconnu en France et à l’international. À Provale, nous avons pu constater que beaucoup de nos joueur(se)s se tournent vers l’immobilier lorsque sonne l’heure de la reconversion. Il nous a donc paru tout naturel de mettre en place ce partenariat avec Guy Hoquet afin de donner à nos adhérent(e)s toutes les clés pour réussir leur reconversion dans ce domaine ».