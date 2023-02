Immobilier neuf Cannes la Bocca : Le Groupe Gambetta livre sa première opération en Bail Réel et Solidaire

La totalité des 36 logements de cette résidence dans les Alpes-Maritimes ont été commercialisés en BRS. Ce dispositif permet d’acheter les murs d’un appartement, sans son terrain. Ce dernier est la propriété d’un Organisme Foncier Solidaire (OFS).

Une décote de 30 % par rapport au marché

Ainsi, le prix du bien est beaucoup moins élevé et permet ainsi d’accéder à la propriété avec une décote d’au moins 30% par rapport au marché. L’acquéreur conclut un bail réel solidaire, pouvant aller jusqu’à 99 ans (automatiquement renouvelable) et paiera un loyer pour l’occupation du terrain.

« Ainsi, nous avons pu proposer les logements de « Villa Nova » à 86 750 € pour un studio, avec une redevance à 2,82 €/m², à 128 700 € pour les T2, avec une redevance à 2,47 €/m², à 206 333 € pour les T3 avec une redevance à 2,30 €/m² et à 335 000 € pour les T4 avec une redevance à 2,23 €/m²», souligne Aymeric Pahlavi, Directeur de l’agence niçoise du Groupe Gambetta.

La mixité sociale au cœur du projet

Proposant une esthétique particulièrement soignée, « Villa Nova » s’inscrit dans la mise en valeur du centre de la Bocca. Erigée dans la continuité urbaine de l’angle du boulevard Négrin et de la rue Roquebilière, la résidence « Villa Nova » bénéficie de sa proximité immédiate avec le marché (à 200 m) et le bord de mer (à 500 m).

Les 36 appartements, du studio au T4, se répartissent sur 4 niveaux érigés au-dessus d’un parking de 17 places installé en rez-de-chaussée.

La Bocca : la ville au cœur de la ville

Idéalement située entre Cannes et Mandelieu-la-Napoule, Cannes la Bocca est un quartier de la commune de Cannes mais peut être considéré comme une ville à part entière. Très bien desservie grâce à sa proximité avec l’aéroport de Cannes-Mandelieu, l’autoroute A8 et ses 3 gares, Cannes la Bocca jouit d’une position stratégique pour de nombreuses entreprises.

Elle propose ainsi plusieurs équipements sportifs et culturels majeurs de la région, tels le Palais des Sports ou l’auditorium des Arlucs. Située en bord de mer, Cannes la Bocca dispose de 7 km de plages le long du Boulevard du Midi et de rues animées par ses petits commerces et restaurants.