Immobilier Colombes (92) : Pierre Lebrun et Emmanuel Cahot ouvrent une 2e agence Stéphane Plaza immobilier 

Après une 1ère agence immobilière à Colombes dans les Hauts-de-Seine, Pierre Lebrun et son associé Emmanuel Cahot ouvrent leur 2ème agence Stéphane Plaza immobilier.

Créé au printemps 2015, le réseau Stéphane Plaza immobilier poursuit son développement avec l’ouverture d’une nouvelle agence à Colombes, quartier Petite Garenne – Petit Colombes

Pierre Lebrun et son associé Emmanuel Cahot ouvrent en effet leur 2e agence afin de poursuivre leur développement, espérant ainsi devenir un acteur incontournable de la ville de Colombes.

20 ans d’expérience dans l’immobilier

Pierre Lebrun et Emmanuel Cahot, originaires des hauts de Seine, ont plus de 20 ans d’expérience dans l’immobilier. Après plusieurs expériences professionnelles en agence immobilière et une excellente connaissance du marché local, ils ouvrent, ensemble, leur première agence Stéphane Plaza Immobilier à Colombes en 2018.

En 5 ans, ils ont construit une équipe soudée. Pierre Lebrun est un des interlocuteurs privilégiés des élus et service économique de la ville, en étant également, Président du GACI (association des commerçants et artisans) depuis 2018 où il contribue au développement du commerce de proximité de la ville de Colombes.

Pierre Lebrun et Emmanuel Cahot veulent accroître leur visibilité sur la ville de Colombes

Cette seconde ouverture d’agence va leur permettre d’accroître leur visibilité et leur chiffre d’affaires, de renforcer leur positionnement sur ces secteurs et d’embaucher de nouveaux collaborateurs, tout en continuant à promouvoir l’image du réseau.

L’agence de Colombes Petite Garenne – Petite Colombes proposera la transaction achat/vente, la recherche de biens personnalisée, les estimations et la gestion locative.