Immobilier Los Angeles : Jim Carrey vend sa maison pour 27 millions d’euros

C’est la 1ère fois que ce domaine, très bien entretenu, situé en plein coeur de Brentwood, à Los Angeles, est mis sur le marché en près de 30 ans.

Un sanctuaire pout l’acteur

L’acteur de « Bruce tout puissant » a fait l’acquisition de cette propriété, dotée d’une façade traditionnelle en briques et aux allures de ranch, s’étendant sur 1 200 mètres carrés, avant la sortie de son premier film à succès « Ace Ventura, détective chiens et chats » en 1994. Il l’a met en vente aujourd’hui, par le biais de Sotheby’s International Realty – Santa Monica- Venice Brokerage, pour 28,9 millions de dollars.

Daniel Dahler for Sotheby’s International Realty

Espace, lumière naturelle et modernité

De nombreuses portes vitrées s’ouvrent sur un grand patio intérieur, typique de la vie en Californie. La maison est constituée d’intérieurs contemporains, baignés de lumière naturelle, tandis que les sols en brique polie et bois confèrent à l’ensemble une sensation organique très agréable.

Décorés par des plafonds à poutres apparentes, le salon, la salle à manger et les salles familiales profitent de vues verdoyantes.

Daniel Dahler for Sotheby’s International Realty

Une cuisine digne d’un grand chef

La cuisine du chef avec ses nombreuses armoires et ses appareils de qualité supérieure dispose d’un barbecue intérieur ! Enveloppée de fenêtres, une salle de petit-déjeuner circulaire surplombe de magnifiques poiriers en fleurs.

Daniel Dahler for Sotheby’s International Realty

Une suite pour le maître des lieux

La spacieuse suite du propriétaire est une retraite reposante avec un coin salon et une cheminée, une baie vitrée ensoleillée et un balcon privé couvert donnant sur la propriété.

La salle de bain aux panneaux de bois aux teintes riches dispose elle aussi d’une cheminée confortable, d’une baignoire et de fenêtres en verre au plomb. Une grande salle de sport, un bureau et des chambres secondaires complètent l’étage.

Daniel Dahler for Sotheby’s International Realty

Une salle de cinéma privée

Ce qui frappe, c’est le théâtre art déco personnalisé, aux faux airs de palais de cinéma, avec ses canapés recouverts de mohair, ses colonnes en bois de ronce, son espace snack et sa somptueuse salle de bains en marbre attenante.

Daniel Dahler for Sotheby’s International Realty

Une piscine dotée d’une cascade

Avec plus de deux acres luxuriants, parsemés d’arbres matures majestueux, la propriété dispose d’une piscine avec cascade et spa, d’un belvédère, d’un pool house avec bar, d’un sauna, d’un hammam ainsi que d’un potager et des sentiers sinueux menant à une paisible plate-forme de yoga et de méditation.

Daniel Dahler for Sotheby’s International Realty