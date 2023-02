Immobilier & Saint Valentin : Acheter en couple, les Français préfèrent attendre 2 ans !

Quel est le bon moment pour s’installer à deux ? Si l’amour dure trois ans, faut-il passer ce cap pour se lancer dans un achat à deux ? À l’occasion de la Saint-Valentin, Meilleurs Agents a interrogé les Français avec Yougov sur leurs projets immobiliers en couple et dresse la liste des villes où il est plus intéressant d’acheter que de louer pour s’installer à deux.

Le cap des 2 ans, un tournant pour les couples français

Cupidon a fait son tour de l’Hexagone : la majorité des Français vivent en couple. 62% d’entre eux déclarent ainsi partager leur domicile avec leur conjoint, un chiffre qui s’élève à 76% chez les 35-44 ans.

Le cap des 2 années s’annonce déterminant pour les projets immobiliers des couples : si près de 7 Français sur 10 (67%) se sentent prêts à habiter avec leur conjoint moins de deux ans après le début de la relation, côté achat, ils sont une majorité (55%) à considérer qu’il s’agit de la durée d’attente minimum avant d’acquérir avec son conjoint.

Par ailleurs, les Français placent le passage à l’achat immobilier dans le Top 3 des évènements les plus engageants pour le couple, juste après avoir un enfant et le mariage.

Acheter en couple : gain d’espace et dépenses limitées

Vivre à deux permet de gagner en surface… Interrogés sur les principales motivations poussant à l’achat, un tiers des Français déclarent voir en l’achat immobilier un moyen de limiter les dépenses liées au logement, tandis que 4 Français sur 10 citent l’envie de se constituer un patrimoine.

“En plus de transformer son loyer en capital actif, le passage à l’achat permet de gagner en espace dans la majorité des grandes villes françaises. Cependant, dans certaines villes comme Paris ou Lyon où, les prix immobiliers demeurent bien plus élevés que les loyers, le passage à l’achat ne permet pas de gagner en superficie, et ce même dans un contexte de prix immobiliers orientés à la baisse”, analyse Alexandra Verlhiac, Economiste chez Meilleurs Agents.

Du côté des locataires, sur l’ensemble des 51 plus grandes villes de France, la location permet en effet d’augmenter sa surface d’habitation comparé à celle de la somme de deux studios. Une vérité que l’on retrouve aussi pour ceux qui souhaiteraient passer le cap de l’investissement dans la pierre puisque l’achat permet au couple de gagner en surface dans 33 des 51 plus grandes villes françaises.

Un achat de 123 m² à Mulhouse avec deux loyers …

Un effet particulièrement visible dans la ville de Mulhouse : un couple de locataire qui louerait chacun un studio de 25 m² pour un loyer mensuel total cumulé de 842€ pourrait acheter un bien de 123 m² dans la ville d’Alsace avec une même mensualité pour un crédit à 20 ans.

et de 31 m² à Paris

En revanche, de fortes disparités s’observent d’une grande ville à l’autre, et, dans les villes où les prix de l’immobilier sont parmi les plus élevés de France, l’achat à deux rime avec perte de surface. A l’instar de Paris, où la transformation de deux loyers (soit 1 827€) en mensualités de prêt ne permettrait que l’achat d’un 31 m², soit une perte de 19m².

Acheter en couple en France : combien d’années faut-il pour amortir son bien ?

En passant le cap de l’achat, le couple va certes se constituer un capital mais il va devoir payer des charges qu’il n’aurait pas à payer s’il louait : frais de notaire et d’agence, charges de copropriété, taxe foncière mais aussi et surtout les intérêts de son prêt immobilier. Combien de temps doit durer un couple au minimum pour amortir ces frais liés à l’achat de son bien ?

Si en moyenne dans les grandes villes françaises, il faut 7 ans pour amortir son projet d’achat immobilier en 2023, on retrouve encore une fois de grandes disparités d’une ville à l’autre : 1 an et 10 mois suffisent à Mulhouse… Contre plus de 16 ans à La Rochelle !

“On observe des écarts de durée d’amortissement importants car le montant des charges varie, mais aussi et surtout car on ne retrouve pas le même ratio loyer / prix d’une métropole à une autre. En effet, dans une ville comme Lille où les prix immobiliers sont peu élevés par rapport aux loyers, les charges liées à l’achat seront plus vite amorties que dans une ville où les loyers sont peu élevés par rapport au prix (La Rochelle). Globalement, face à l’inflation et la hausse des taux, la durée d’amortissement s’allonge et l’engagement des propriétaires est plus fort qu’ il y a encore quelques années!”, ajoute Alexandra Verlhiac.

Source : Meilleurs Agents