4 idées pour une déco de Saint-Valentin poétique

Un bouquet de cœurs dans le salon

Les fleurs séchées et bouquets de branches sont en vogue. On en profite pour les customiser et créer un bouquet de cœurs 100 % Saint-Valentin. Il vous suffit de récupérer quelques branches, du papier coloré (rose, rouge, fuchsia et blanc), des ciseaux et un peu de colle. Le résultat est poétique et subtil comme on aime !

Un bouquet original pour la Saint-Valentin.

Source : https://www.pinterest.fr/pin/593630794649532167/

Un mobile souvenir au-dessus de la table à manger

La Saint-Valentin, c’est aussi l’occasion de célébrer les mois ou les années passés ensemble. Au programme, un album photo original qui retrace votre vie à deux, à suspendre au-dessus de la table à manger pour profiter d’un dîner en amoureux inoubliable. Pour que le résultat soit travaillé, ne choisissez qu’un seul format photo : carré, en noir et blanc ou, si vous en avez, polaroid. Suspendez ensuite les photographies à une jolie branche de bois flotté avec un fil de nylon, à différente hauteurs. Pour accrocher la branche, il suffit de fixer un petit crochet autocollant au plafond.

Le mobile photos : une inventive de retracer sa vie d’amoureux.

Source : https://www.pinterest.fr/pin/66498531993219472/

Une suspension murale en bois flotté dans la chambre

Évidemment, pour la Saint-Valentin, on n’oublie pas de décorer la chambre des amoureux. Pour éviter l’effet « too much » des pétales de roses sur le lit, optez plutôt pour une suspension en bois flotté fabriquée avec amour. Cette tête de lit originale pourra même trouver sa place dans la maison après le 14 février.

Cette décoration à l’esprit bohème est idéale pour habiller un mur le jour de la Saint-Valentin.

Source : https://www.pinterest.fr/pin/504543964500030668/

La touche finale simple et romantique : les bougies !

Pour peaufiner votre déco, investissez dans de jolies bougies cœur, de différentes tailles et couleurs, à disséminer un peu partout. Elles illumineront la maison d’une poésie romantique le soir venu, et seront parfaites pour tamiser l’ambiance.

Simples mais efficaces, les bougies apportent l’atmosphère romantique attendue.

Source : https://www.pinterest.fr/pin/551409548128891496/

