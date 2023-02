Dans un contexte de changement climatique et d’évolution de la réglementation, l’acquisition de Woodeum confirme l’ambition d’Altarea d’accélérer sa transition vers le logement bas carbone, en renforçant les moyens donnés à Woodeum pour poursuivre sa dynamique de croissance.

Altarea renforce sa stratégie bas carbonne

Alors que le secteur de la construction est responsable de près d’un quart des émissions de CO 2 en France, les technologies développées par Woodeum, ayant notamment recours au bois massif, permettent de réaliser dès à présent des immeubles compatibles avec les seuils 2028 et 2031 de la RE2020. Cette acquisition de Woodeum s’inscrit dans la stratégie bas carbone du groupe Altarea, qui a défini des trajectoires de réduction de son impact carbone pour chacune de ses marques à horizon 2030.

Woodeum accélère sa croissance

Avec cette opération, Woodeum va bénéficier de moyens financiers et opérationnels accrus ainsi que de synergies avec les autres marques du groupe Altarea, afin de :

– Renforcer ses activités de recherche et développement, au cœur de son ADN de promoteur-ingénieur ;

– Elargir sa présence sur l’ensemble du territoire français, pour devenir une marque nationale ;

– Poursuivre la dynamique de croissance de son activité, avec l’objectif d’augmenter sa production, de l’ordre de 2 000 logements par an à terme.

L’équipe dirigeante reste en place

L’équipe dirigeante et l’organisation de Woodeum seront inchangées. Julien Pemezec, Directeur général de Woodeum, rejoint le Comité Exécutif d’Altarea.

« Je tiens tout d’abord à saluer la formidable réussite de Guillaume Poitrinal et de Philippe Zivkovic qui, avec Julien Pemezec, ont été de véritables pionniers de la construction bois en France, déclare Alain Taravella, Président-Fondateur d’Altarea. Ils ont eu l’intuition de créer un promoteur leader du logement décarboné en constituant une ingénierie spécialisée. Ils ont su le développer en réunissant les talents spécifiques pour réaliser des résidences remarquables en bois, qui remportent un grand succès auprès de urs différents clients, notamment des élus. Le chemin parcouru par Altarea auprès de Woodeum depuis 2019 et la connaissance fine acquise tant de l’entreprise que sur la construction en bois massif CLT ont conforté notre décision d’acquérir les 50% résiduels. Nous sommes très heureux d’accueillir l’ensemble des équipes de Woodeum au sein d’Altarea ».

Jacques Ehrmann, Directeur général Groupe d’Altarea, ajoute : « Acteur de premier plan sur le marché du logement bas carbone, Woodeum va venir compléter et enrichir l’offre résidentielle du Groupe. Comme pour toutes ses marques, Altarea sera pour Woodeum un véritable incubateur qui lui permettra d’accélérer son développement. Cette opération témoigne de notre ambition de développer un immobilier bas carbone et de répondre ainsi aux attentes des territoires comme des habitants ».

« Pionnier de l’immobilier bas carbone en France et à présent leader avec déjà plus de 5 500 logements livrés ou engagés dans la France entière, Woodeum va pouvoir porter son ambition encore plus loin à l’échelle nationale, en s’appuyant sur un track record unique sur le marché. Nous sommes heureux de rejoindre le groupe Altarea avec lequel nous partageons une culture d’innovation, d’agilité et d’engagement au service de la ville bas carbone », se félicite de son coté Julien Pemezec, Directeur général de Woodeum.