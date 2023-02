Septeo, référence de la French Tech annonce un chiffre d’affaires de 310 millions d’euros en croissance de 30% en 2022 et fait son entrée dans le top 10 des éditeurs de logiciels en France.

Le chiffre d’affaires de Septeo a doublé en 3 ans

Septeo, leader français et européen de la legaltech et de la proptech, annonce un chiffre d’affaires annuel de 310 M€ pour 2022 en hausse de 30% sur un an; soit le doublement de son chiffre d’affaires en 3 ans et de son ARR (Annual Recurring Revenue) en 2 ans.

Ces excellents résultats sont le fruit d’investissements importants et ciblés en innovation (30M€ d’investissements en R&D), d’une dynamique d’acquisitions soutenue et du renfort de ses activités à l’international.

Hugues Galambrun, fondateur et PDG de Septeo , commente ces résultats : « La stratégie conquérante que nous menons depuis 2020, porte ses fruits. Septeo est aussi bien reconnue pour la pérennité de sa croissance que pour sa rentabilité, du fait de la solidité de son business model mais aussi pour la valeur de ses solutions qui bénéficient et transforment positivement des moments de vie essentiels de plus de 18 millions de concitoyens. »

L’objectif de la licorne ? Doubler à nouveau ses revenus d’ici 2025

Les 7 acquisitions réalisées en 2022 ont permis au groupe Septeo d’entrer sur de nouveaux marchés comme celui des experts comptables et de la facturation électronique avec Ingeneo ou de la RH avec Foederis. Avec l’acquisition de DP logiciels ou des Commissaires de justice avec Softouest et Intelligent Software, le groupe a par ailleurs renforcé son expertise sur les marchés des logiciels de l’immobilier. Enfin, le rachat de Flexsoft et Dataconsult en Belgique a permis a Septeo de développer sa présence à l’international

Grâce à cette nouvelle année de forte croissance et conformément à son plan ambitieux de stratégie de conquête, Septeo a doublé son chiffre d’affaires en 3 ans, devenant ainsi un leader des secteurs de la legaltech et de la proptech en France et en Europe.

Pour les trois années à venir, Septeo va continuer sa stratégie de croissance et de conquête avec comme ambition de doubler à nouveau ses revenus d’ici à 2025 en mettant l’accent sur l’expérience client, l’accélération de ses offres dans le cloud, le développement de ses activités immobilières et entreprises et enfin sa présence à l’international.

Des solutions qui trouvent de nouvelles professions en France comme à l’étranger

Libérer ses clients des contraintes opérationnelles et administratives et faciliter leur quotidien pour les rendre plus productifs grâce à ses solutions logicielles métiers, reste ainsi l’axe majeur de la stratégie du groupe. Au-delà des métiers réglementés, Septeo devient un référent dans le secteur immobilier mais aussi pour les entreprises .

« La mission de Septeo trouve un écho de plus en plus fort chez ses clients et partenaires en France comme à l’international, précise le communiqué. L’objectif est d’installer Septeo en référence des solutions de gestion sur nos 5 marchés stratégiques : notaires, legal, immobilier, entreprises et experts-comptables« , précise le communiqué.

L’humain au cœur de sa stratégie avec 500 recrutements en 2022

Pour accompagner sa croissance, Septeo capitalise également sur son capital humain. Plus de 500 nouveaux collaborateurs ont rejoint le groupe en 2022 pour atteindre un total de 2400 salariés.

Pour la 2ème année consécutive le groupe consacré Great Place to Work et l’un des premiers employeurs privés du bassin d’emploi montpellierain.