Immobilier : En moyenne, les prix baissent de 2 %

Après deux années hors normes, l’atterrissage se confirme en ce début d’année et Orpi observe une stabilisation des prix à l’échelle nationale.

Bien que le paysage immobilier reste disparate, il laisse présager de nouvelles opportunités pour les acquéreurs : en plus d’être prévisible, la régulation des prix était inévitable.

Des prix devenus inadaptés aux capacités financières des Français

La tendance se confirme ainsi déjà dans les grandes villes où les prix ne correspondent plus aux capacités financières de la population. À l’image de Paris qui, en dehors du haut de gamme, a atteint son plafond de verre fin 2022 et qui voit ses prix chuter de -8% (vs 2022), une tendance similaire à Nantes, Bordeaux ou Lille.

Les vendeurs ne peuvent plus s’attendre à des miracles

Les vendeurs doivent désormais se montrer raisonnables s’ils veulent vendre leur bien au juste prix et dans un délai acceptable (moins de 3 mois). À titre d’exemple, à Lyon ou Toulouse, les prix sont en baisse à hauteur de 8%. Et pour les villes qui affichent toujours des prix en hausse, Orpi constate une augmentation des taux de négociation moyens.

À Marseille, où les prix augmentent de 9%, la marge de négociation moyenne frôle les 4,5%. Mouvement identique à Cannes, très prisée ces dernières années : la ville enregistre une hausse des prix de l’ordre de 14%, balancée par un taux de négociation à près de 5%.

Le marché retrouve un équilibre

« Je suis confiant dans le fait que le marché retrouve un équilibre en 2023, pour les vendeurs comme pour les acheteurs. D’après les derniers sondages menés auprès de nos clients, 1 personne sur 6 prévoit de se lancer dans un projet immobilier cette année. Dans un contexte économique et réglementaire complexe, entre la hausse des taux et les nouvelles normes autour des passoires thermiques, les acteurs de l’immobilier et plus spécifiquement les agents immobiliers ont leur rôle à jouer. Malgré un souffle donné par la réévaluation du taux d’usure, nous devons faire preuve d’agilité et de rapidité pour conserver une dynamique de marché positive. Nous ne pouvons que saluer ce retour à la raison du marché, qui aura un impact positif sur le long terme », précise Guillaume Martinaud, Président de la Coopérative Orpi.

Les chiffres à retenir en bref

2 523€/m² en moyenne : coup de frein sur les prix qui, après plusieurs mois de hausse, baissent de -2% à l’échelle nationale

– 8% des prix pour la capitale, passant sous la barre des 9 000 € du m².

