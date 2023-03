Location : Imodirect et MILA s’associent pour une meilleure sécurisation des loyers

« Dans cette période d’incertitudes économiques qui met à rude épreuve les finances et la confiance de nombreux ménages, notamment parmi les plus modestes, l’inquiétude grandit sur les risques d’impayés locatifs », rappelle Arnaud Hacquart, président-fondateur d’Imodirect. Plus que jamais, il est important pour les propriétaires de s’en prémunir. »

Gage d’efficacité et d’encore plus de sécurité

Grâce à ce partenariat, Imodirect, agence de location et gestion locative 100% digitale, est désormais en mesure de proposer à ses clients une assurance GLI directement intégrée à son offre. Les systèmes des deux entités sont directement connectés par une API (interface de programmation), permettant aux dossiers d’être transmis et étudiés en temps réel sans double saisie.

Cela permet de raccourcir drastiquement les délais de réponses aux locataires et propriétaires sur les agréments GLI. Pour l’assurance PNO, le partenariat vise à une intégration complète du parcours de souscription propriétaire sur son interface dédiée : 1 clic pour une souscription/résiliation de l’assurance actuelle. Le tout avec un tarif compétitif et unique par lot.

Une synergie au service de la démocratisation de la GLI

Assureur français spécialisé dans l’immobilier, MILA est un néo-assureur qui a obtenu son agrément de l’ACPR fin 2021. Ce partenariat, par l’agrégation des données statistiques de MILA et d’Imodirect, va permettre de faciliter l’accès à la GLI à un maximum de propriétaires bailleurs.

« Nous allier avec la structure de courtage d’Imodirect, acteur innovant de la proptech, est parfaitement naturel pour nous. Connecter nos systèmes d’information pour plus de fluidité, de réactivité et de services aux clients finaux fait partie de l’ADN de nos deux sociétés. Merci pour cette confiance dans les produits, les services et les capacités digitales de MILA », explique Gérard Deray, CEO de MILA.