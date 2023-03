Crédit immobilier : L’Ouest du pays se démarque avec des taux à moins de 3%

Les banques appliquent sur les barèmes reçus par les courtiers des augmentations allant de 10 à 40 points de base. Si dans certaines régions, les taux réservés aux meilleurs profils reculent légèrement (de 5 à 10 points de base) grâce au retour de certains établissements qui étaient sortis du marché, d’un point de vue général, la hausse des taux immobiliers se poursuit partout en France.

Des taux entre 3,10% et 2,25% sur le territoire sauf dans l’Ouest

L’Ouest du pays se démarque cependant et affiche des taux moyens inférieurs à 3% sur 20 ans. Ailleurs, sur cette même durée d’emprunt, les acquéreurs obtiennent des taux moyens entre 3,10% et 3,25%.

« La hausse des taux se poursuit et cela ne devrait pas s’arrêter tout de suite… , explique Cécile Roquelaure, directrice des études d’Empruntis. Les tensions restent très fortes sur le refinancement des banques : la BCE a relevé ses taux directeurs de 50 points de base ce jeudi 16 mars et l’OAT 10 ans qui sert de référence aux banques pour le crédit immobilier reste très volatile. Ainsi, un partenaire bancaire nous a indiqué ces derniers jours augmenter ses taux en raison de la volatilité du coût de l’argent pour tenter de s’en prémunir. L’écart entre les taux pratiqués pour les emprunteurs et ceux subis par les banques reste bien trop faible pour engager les banques sur une réouverture de l’accès au crédit. D’ailleurs, nous restons dans des fenêtres de tir cantonnées au début de chaque mois lors de la modification du taux d’usure et pas pour toutes les banques… Par ailleurs, l’emprunt sur 25 ans devient très complexe dans un nombre de régions significatif (Hauts-de-France, Grand Est, Ile-de-France, Normandie…) avec un taux moyen à 3, 40%, il reste peu de place pour les frais annexes et l’assurance emprunteur pour un couple. »

Quels taux en régions ?

Source : Empruntis