Copropriété : Matera lance la renégociation de contrats de gaz sans frais supplémentaires

Créée en 2017, Matera permet aux copropriétaires de gérer eux-mêmes leur immeuble sans passer par un syndic professionnel. Néanmoins, la startup accompagne les copropriétés via une plateforme et des experts en interne qui les aident sur les sujets les plus complexes tels que la rénovation énergétique.

Face à la crise énergétique, Matera lance la renégociation des contrats de gaz pour aider ses copropriétés clientes

En juin 2021, Matera s’est dotée d’un pôle de rénovation énergétique en interne pour aider les copropriétés à lancer des projets de rénovation globale. Aujourd’hui, face au constat de la crise énergétique, Matera a pris la décision d’ajouter une nouvelle corde à son arc pour redonner du pouvoir d’achat aux copropriétaires et propose désormais aux copropriétés de renégocier sans frais supplémentaires leur contrat de gaz collectif. En effet, d’après une étude IFOP menée par Matera en janvier 2023, 6 copropriétaires sur 10 ont vu leurs charges de copropriété augmenter suite à la crise énergétique.

Pour proposer ce service, Matera met en concurrence différents contrats et propose à la copropriété le plus adapté à ses besoins.

“En accompagnant et discutant avec nos copropriétaires, nous nous sommes rapidement aperçu que la question de l’énergie était au cœur de leurs préoccupations. Avec la crise énergétique, beaucoup ont vu leurs charges augmenter. Le problème est qu’actuellement de nombreux contrats se renouvellent tacitement, il est donc fréquent d’avoir un contrat qui ne convient pas aux copropriétaires et qui est trop cher. C’est suite à ce constat que notre équipe a décidé de lancer la renégociation des contrats de gaz au niveau collectif« , détaille Philippe de Montagu, expert rénovation énergétique chez Matera.

Des économies colossales pour les copropriétaires

Même si le dispositif vient d’être lancé, les résultats sont déjà très positifs pour les copropriétaires qui ont pu bénéficier de la renégociation des contrats de gaz.

“Nous avions un contrat de gaz très avantageux depuis plus de trois ans, qui est malheureusement arrivé à échéance le 1er décembre dernier. Quand nous avons discuté avec notre fournisseur, nous nous sommes retrouvés confrontés à une hausse vertigineuse, pratiquement 7 ou 8 fois le prix que l’on payait auparavant. Outre le prix, c’était aussi très compliqué de comprendre les offres, tout est technique, c’est très difficile pour un profane de comprendre comment fonctionne le marché du gaz. Grâce à la renégociation de gaz avec Matera, nous avons obtenu des conditions beaucoup plus favorables et réalisé ainsi une économie de 30 à 40%. En plus de cela, nous avons changé la chaudière dans la copropriété, et là, c’est spectaculaire, la consommation a chuté de 50%. Ces deux actions cumulées nous permettent réellement de contenir la hausse des prix de l’énergie”, commente Nicolas Dematté, président du conseil syndical d’une copropriété de 24 lots à Paris.