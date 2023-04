L’ESPI et Habitat Réuni s’unissent pour une formation d’enseignement supérieur adaptée aux enjeux du logement social

Ce partenariat permettra de rendre visibles et attractifs les métiers du logement social et de contribuer, grâce notamment à l’alternance, à la professionnalisation de jeunes motivés.

Dans un contexte marqué par l’impact des grandes transitions sociétales et environnementales (climatique, énergétique, démographique, ) sur les métiers de l’immobilier et du logement social en particulier d’une part, et par les tensions récentes sur le marché du travail au regard de l’exigence accrue de sens et d’utilité sociale d’autre part, la question se pose, tant pour les entreprises que pour les établissements d’enseignement supérieur, des compétences professionnelles à maîtriser et des formations à adapter aux besoins des métiers et des territoires.

Habitat REUNI et l’ESPI partenaires depuis le 29 mars 2023

Partageant la conviction qu’une formation privilégiant l’alternance, adaptée aux besoins des acteurs et des territoires couplée à une recherche et développement appliquée à l’immobilier social, sont essentielles pour conforter leurs stratégies respectives de développement, Habitat REUNI et l’ESPI sont devenus partenaires le 29 mars 2023. Les deux entités sont mobilisées pour produire un logement social innovant, sobre en énergie, confortable à tous les âges, le gérer et accompagner leurs occupants, grâce à des professionnels qualifiés à tous les niveaux de la chaîne de valeur.

Habitat Réuni se mobilisera dans le processus pédagogique du groupe ESPI

La convention cadre de partenariat signée par Julien Paul, directeur général d’Habitat Réuni, et Bernard Pinat, directeur général du groupe ESPI, pose les bases d’un accord d’ancrage territorial en lien avec les implantations respectives des Parties, Pôles territoriaux comme Campus régionaux.

Outre des engagements en matière de communication, d’invitation mutuelle à des évènements et d’association des bailleurs d’Habitat Réuni à des projets de recherche et développement, la convention prévoit une mobilisation des associés d’Habitat Réuni dans le processus pédagogique du groupe ESPI à travers des événements locaux de présentation des métiers de l’immobilier, la mobilisation d’intervenants d’Habitat Réuni dans le cadre de cours ou de conférences, le parrainage de promotions, la mise à disposition de projets pour des cas d’études ou encore la collaboration en matière de recherche.

La collaboration efficiente portera enfin sur l’accueil d’étudiants en alternance et l’identification d’évolutions de l’offre de formation professionnelle continue au regard des besoins métiers exprimés localement par les associés.

Rendre visibles et attractifs les métiers du logement social

Julien Paul, Directeur Général de Habitat REUNI précise : « Cette convention de partenariat est une réelle opportunité pour les associés d’Habitat Réuni déjà mobilisés auprès des campus ESPI de Nantes, de Lille et de Paris pour rendre visibles et attractifs les métiers du logement social et contribuer, grâce notamment à l’alternance, à la professionnalisation de jeunes motivés par un enseignement de qualité et ancré dans la réalité des acteurs de terrain, au moment où la question du sens acquiert une sensibilité toute particulière dans la crise du travail que nous semblons traverser. »