Immobilier Lille : La ville fait figure d’exception avec des prix qui continuent de progresser au 1er trimestre

2023 est une année marquée par plusieurs tendances : la baisse des prix de vente dans la quasi-totalité des grandes villes, un pouvoir d’achat immobilier en recul (du fait de la hausse des taux d’intérêt) et un effondrement de la production du crédit immobilier.

L’équilibre de l’offre et de la demande se rétablit donc progressivement, avec des prix qui sont en baisse mais avec une tension immobilière toujours forte. Certaines villes résistent, d’autres non ! Focus sur les tendances du marché immobilier de trois métropoles françaises avec l’agence immobilière Imkiz.

Les prix à Lille ont augmenté de 0,4% au cours des trois derniers mois

Figure d’exception, Lille poursuit sa tendance haussière au premier trimestre 2023 contrairement à la majorité des villes françaises.

Les prix de l’immobilier à Lille ont augmenté de 0,4% au cours des trois derniers mois, tandis que la hausse annuelle atteint 1,1% et une progression de 6% sur 24 mois. Cette tendance haussière s’explique par le fait que les prix immobiliers sont raisonnables et que la ville est dynamique, avec un indice de tension immobilière de 15%, avec un délai de vente moyen de 50 jours. Cependant, une baisse des prix est probable dans les mois à venir en raison de la hausse des taux d’intérêt qui devrait se poursuivre jusqu’à la fin du premier semestre 2023. En dépit de la hausse des taux d’intérêt, Lille est une ville qui continue à attirer les investisseurs en raison de son dynamisme économique et de la relative accessibilité de son marché immobilier.

Le marché Lyonnais continue de baisser : – 3,3% sur le dernier trimestre

Au premier trimestre 2023, le marché immobilier de Lyon continue de baisser, avec une baisse des prix de 3,3% sur le dernier trimestre et de 0,9% sur le dernier mois.

Cette tendance s’explique en partie par la hausse des taux d’intérêt qui ont doublé en un an, passant de 1,03% en février 2022 à 2,83% en février 2023, soit une augmentation du coût du crédit supérieure à 60 000€ en un an et donc une baisse de pouvoir d’achat immobilier du même montant. Malgré cela, le marché reste dynamique avec un indice de tension immobilière de 11%, mais les perspectives de reprise à court terme sont très peu probables. La périphérie de Lyon peut être une option pour les acquéreurs souhaitant éviter les prix élevés de la ville.

Après des prix en hausse tout au long de 2022, Marseille connaît baisse de 1,8% au 1er trimestre 2023

En ce qui concerne Marseille, le marché immobilier a connu une hausse des prix tout au long de l’année 2022 (près de 7%) mais, contre toute attente, la tendance s’est inversée avec une baisse de 1,8% au premier trimestre 2023. Cependant, le marché immobilier reste actif avec une tension immobilière de 11% et un délai de vente moyen de 56 jours.

Malgré la hausse des taux d’intérêt qui a réduit le pouvoir d’achat immobilier des acquéreurs, Marseille a réussi à maintenir ses niveaux de prix en raison de son retard par rapport aux autres grandes métropoles françaises. Pour les mois à venir, le marché devrait poursuivre son atterrissage, mais une baisse significative des prix n’est pas attendue.

Source : Imkiz