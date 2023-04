Copropriété : BoksHUB, la consigne connectée qui évite les vols de colis

1 Français sur 5 n’a jamais reçu son colis et 3 sur 10 affirment également avoir déjà reçu un colis endommagé. Avec BoksHUB, la consigne installée dans les halls d’immeuble, ces problèmes n’existent plus. Explications.

Qu’ils soient posés sur les boîtes aux lettres à la vue de tous, dans le hall d’immeuble ou encore sur le paillasson, les colis livrés dans les résidences ne trouvent pas toujours leur destinataire. Si le sujet est tabou, il est bien réel. Le vol et la détérioration de colis sont devenus des problèmes du quotidien, en particulier avec l’augmentation des achats en ligne ces dernières années où la tendance s’est vue accélérer lors de la pandémie. Selon une étude menée par ParcelLab en 2020, 1 Français sur 5 n’a jamais reçu son colis et 3 sur 10 affirment également avoir déjà reçu un colis endommagé.

Les alternatives pour éviter les vols

Pour lutter contre le fléau du vol, des mesures de sécurité supplémentaires, telles que la signature obligatoire à la réception du colis ou la possibilité de suivre en temps réel la livraison grâce à des systèmes de géolocalisation, ont été mises en place par les transporteurs.

Malgré tout, de nombreux Français hésitent entre la livraison chez eux ou en point relais. L’un est plus pratique tandis que l’autre est plus sûr. Pourtant, la livraison à domicile est le plus souvent plébiscitée par 8 Français sur 10 d’après une étude réalisée par la FEVAD en 2020. Néanmoins, 64 % d’entre eux ont recours aux points relais.

Dans ce contexte, Boks, spécialiste de la consigne connectée, propose une consigne collective BoksHUB. Installées principalement dans les halls de nouvelles résidences, ces boîtes à colis connectées permettent la réception et la sécurité de l’ensemble des colis des résidents. Ces derniers pourront ainsi se faire livrer à domicile sans avoir besoin d’être présent au moment de la livraison.

Sécuriser la réception et optimiser la gestion des colis en immeuble

Compatible avec tous les transporteurs, la consigne BoksHUB sécurise la réception et optimise la gestion des colis en immeuble. Le système Boks permet à chaque résident de bénéficier d’un accès à la consigne pour récupérer ses colis à l’heure qui lui convient, en toute autonomie. Sans raccordement électrique (autonomie de 3 ans sur pile) et sans raccordement internet, le système boksHUB peut être installé en intérieur comme en extérieur (étanche et résistant aux UV).

Moins onéreuse (à partir de 1,90€/mois par copropriétaire) et encombrante qu’un locker traditionnel, la BoksHUB est accessible à la plupart des copropriétés. La consigne connectée BoksHUB ne nécessite pas de travaux importants et s’installe facilement dans les halls d’entrée.

Repenser la livraison du dernier kilomètre

Avec 33% des émissions de C02 générés dues à la logistique de marchandises, la technologie Boks permet de supprimer les déplacements inutiles des livreurs comme des destinataires en assurant la réussite à 100% des livraisons de colis à domicile.

“Avec une croissance exponentielle du e-commerce et du nombre de colis à livrer, le dernier kilomètre et de plus en plus critique, et le dernier mètre, qui consiste en la remise du colis proprement dite, en est le maillon faible”, indique Adrien Oksman, cofondateur de Boks.

Que faire en cas de vol ?

Sauf consigne contraire de la part du destinataire via un sms, c’est le vendeur qui est responsable du colis jusqu’à la remise en mains propres auprès du client. Souvent, le vendeur reporte la responsabilité au transporteur. Pourtant, l’article L. 221-15 du code de la consommation indique que le vendeur « est responsable… que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.«