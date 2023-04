Immobilier : Wellow et CDC Habitat s’allient pour libérer l’offre locative des jeunes

Wellow, acteur du logement pour les jeunes, accélère le développement de son nouveau modèle d’habitat collectif, social et urbain avec la signature d’un partenariat avec le groupe CDC Habitat, opérateur global de l’habitat d’intérêt public, pour lutter contre la vacance des logements de grande taille d’une part, et la fluidification de l’offre locative dédiée aux jeunes actifs sur un marché parisien tendu, d’autre part.

Ce partenariat se formalise par un premier bail d’une résidence de 1 600 m² au sein du Village du Réemploi à Montreuil, et plusieurs autres projets en cours d’étude sur le bassin parisien.

Répondre à la crise du logement des jeunes

Thomas Corman, fondateur de Wellow, se félicite de la confiance témoignée par l’opérateur global de l’habitat d’intérêt public qui préfigure un développement prometteur : « Ce partenariat valide la pertinence de notre modèle et représente une étape stratégique dans l’accélération de nos ambitions. Ils marquent un changement d’échelle important qui devrait nous permettre de poursuivre encore plus rapidement la mission qui nous anime depuis notre création : libérer l’offre locative pour lutter contre la crise du logement des jeunes et faire de l’habitat un vecteur essentiel de la vie sociale. Car plus qu’un toit, Wellow c’est une communauté et ce nouveau partenariat avec la CDC Habitat va nous permettre de donner une nouvelle dimension à l’aventure humaine que nous portons. D’ici trois ans, nous ambitionnons de gérer un parc de 400 logements représentant 1 600 chambres en colocation en Ile-de-France avec de premiers jalons posés dans d’autres grandes métropoles régionales. »

Le projet « Volpelier » au cœur du Village du Réemploi à Montreuil, une première collaboration réussie

Fin 2021, Wellow signait avec CDC Habitat l’opération d’une résidence de 18 logements au cœur du Village du Réemploi, à Montreuil, un projet associatif et architectural d’ampleur réunissant promoteurs, associations, bailleurs, collectivités et acteurs du mieux-vivre.

Café-librairie culturel, espaces associatifs, pop-up stores liés au recyclage, potager collaboratif, espace ouvert dédié à la seconde main… Au cœur d’un écosystème local qui favorisera la diversité, les interactions et le partage, Wellow opèrera une résidence de 1 600 m² destinée à accueillir 60 jeunes actifs et comprenant de nombreux espaces communs avec un toit terrasse de 80 m².

Eric Dubertrand, directeur interrégional Ile-de-France de CDC Habitat souligne : « Face aux difficultés croissantes rencontrées par les jeunes pour accéder à un logement dans les zones tendues et à la pression accrue sur les loyers, les acteurs de l’immobilier et du logement comme CDC Habitat doivent continuer d’innover. Dans ce contexte, le développement de nouveaux modèles de coliving et d’habitat partagé avec une innovation spécifique sur le logement, en phase avec les nouveaux modes de vie, représentent une réponse pertinente, et nous souhaitons favoriser leur déploiement dans les territoires, notamment en Île-de-France. Ce nouveau partenariat avec Wellow s’inscrit pleinement dans notre démarche : proposer une offre variée de logements pour répondre à tous les besoins et à tous les budgets. »

