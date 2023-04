Crédit immobilier : Prelys Courtage inaugure son nouveau siège à Tours

C’est à Tours dans le Val de Loire que Prelys Courtage, réseau de courtiers en prêts immobiliers, a choisi d’installer sa tête de réseau, son agence locale et son centre de formation.

Prelys Courtage, réseau de courtiers en prêts immobiliers, prêts professionnels et regroupement de prêts, ouvre son nouveau siège à Tours. Déjà bien implantée dans l’Hexagone avec 25 zones couvertes réparties entre la France métropolitaine et à La Réunion, l’entreprise a choisi le Val de Loire pour installer sa tête de réseau, son agence locale et son centre de formation.

Tours, un choix stratégique

Située à moins d’une heure de Paris en train, la ville de Tours jouit d’une localisation idéale. De ce fait, elle offre une grande accessibilité à l’ensemble des équipes Prelys présentes dans tout le pays. C’est pour cette raison que le réseau a décidé d’en faire son nouveau chef lieu.

Cette adresse offre un véritable point de chute pour tous les collaborateurs en déplacement ou en transit. Les locaux se trouvent à quelques pas de la gare afin de faciliter la mobilité des membres et des partenaires du réseau.

Un nouveau centre névralgique

Après ces dernières années où le marché immobilier a dû se montrer résilient, l’ouverture d’un lieu de réunion où les équipes intégrées, franchisées et les partenaires pouvaient se réunir s’est imposée naturellement. Ces bureaux, installés sur près de 350 m², ont pour objectif de favoriser la synergie entre les différentes équipes.

Au quotidien, ce sont 15 personnes – tête de réseau et service commercial local – qui sont présentes sur site et qui évoluent dans un environnement de travail dynamique.

Dans ces locaux, le réseau organisera des rencontres, des team building et des formations pour fédérer ses collaborateurs. Par ailleurs, un espace entièrement dédié à la formation des équipes a aussi été aménagé.

Le centre de formation vecteur de qualité

Les bureaux intègrent un centre de formation, essentiel pour l’enseigne. Tous les nouveaux consultants y seront formés, pendant une semaine, aux approches clients et partenaires afin de garantir la qualité de service Prelys. Ce lieu permettra aussi d’effectuer des coachings plus longs aux différentes parties prenantes et de distiller des formations en continu.

L’objectif ? Transmettre les valeurs Prelys, homogénéiser les process et s’assurer de la qualité de prestation délivrée à tous ses clients.

« Il est important pour les entreprises en réseau comme la nôtre d’avoir un port d’attache. Avec l’ouverture de nos bureaux tourangeaux nous offrons à nos équipes un lieu convivial où nous pouvons tous nous retrouver. Tout y a été pensé pour offrir un cadre de travail agréable. Nous avons même installé une salle de sport entièrement équipée pour le bien-être de tous. Tout le réseau Prelys peut s’y épanouir et continuer d’évoluer ensemble ! » , précise Damien Pacouil, Directeur Général de Prelys Courtage.