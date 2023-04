Immobilier Etats-Unis : Détroit, l’eldorado des investisseurs

Né d’un père qui a commencé à investir dans l’immobilier aux États-Unis en 1986, c’est à l’âge de 18 ans que je suis ses pas et débute comme courtier à New York. Encore sous la fougue de la jeunesse, je me souviens de la première opération que j’ai réalisée lors de mes 19 ans. J’avais en effet signé l’acquisition d’une belle maison située dans le Queens, à New York, pour une valeur de 850 000 $ puis revendue pour 1 200 000 $.

Le constat était frappant, l’investissement immobilier s’est présenté à moi comme le seul moyen sur d’accumuler de la richesse et de sécuriser sa retraite plus rapidement. Mais très rapidement, les grandes villes comme New York ou Los Angeles devenant trop chères, nous avons cherché d’autres villes pour nous arrêter par hasard sur Détroit en visitant un ami.

Détroit nous a offert des rendements élevés avec des prix d’achat bas, donc après avoir réussi à développer mon propre portefeuille, j’ai été en mesure d’aider de nombreux autres investisseurs à faire de même via notre agence Upside Investments.

Detroit, l’eldorado pour les marchands de biens aux Etats-Unis ?

Détroit était autrefois un leader de l’industrie manufacturière et de la culture américaine. En abritant la majeure partie de l’industrie automobile américaine et en étant le berceau de Motown, peu de villes aux États-Unis étaient aussi essentielles à la croissance économique et à l’identité globale du pays qu’elle représentait .

Aujourd’hui, après une période charnière et un exode de sa population, Détroit renaît de ses cendres tel un phénix, riche en opportunités d’investissement et en nouveaux départs pour cette ville américaine. Selon une enquête récente de la Chambre de commerce de Detroit, la région métropolitaine de Detroit a enregistré la deuxième plus forte croissance parmi les villes comparables pour les adultes âgés de 24 à 35 ans au cours de la dernière décennie, et s’est classée deuxième au classement général des villes similaires.

En ce qui concerne l’immobilier résidentiel à Detroit, les prix sont très abordables. Avec un prix moyen qui varie entre 65 000 $ et 85 000 $ pour une maison individuelle, généralement l’équivalent d’un F4. Detroit est ainsi la ville la plus abordable, en hausse de 44,9 % entre 2021 et 2022. En locatif, on observe des loyers bruts de 800$ à 1 100$ par mois, un potentiel de rendement qui fait de Detroit une ville prisée par les jeunes investisseurs.

La rentabilité est excellente, mais il est important de trouver un quartier avec un fort potentiel de valorisation, si vous souhaitez développer votre portefeuille. Le marché locatif est également en plein essor. Avec l’afflux de nouvelles entreprises et industries à Detroit, le marché locatif connaît également une croissance importante.

Tendances du marché locatif de Detroit

Le marché locatif de Détroit a connu une croissance significative ces dernières années, avec des options de location à court et long terme de plus en plus populaires. Cette croissance peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment les efforts de redynamisation de la ville, la relance du marché de l’emploi, ainsi qu’une population croissante. En conséquence, le marché locatif de Detroit est devenu une opportunité d’investissement attrayante pour les investisseurs immobiliers.

Ces dernières années, Detroit a en effet subi une transformation significative, avec la rénovation de plusieurs quartiers et bâtiments abandonnés. Ces efforts ont permis à la ville de renaître de ces cendres et d’attirer ainsi une population croissante et jeune. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, la population de Detroit a augmenté de plus de 4 % entre 2010 et 2020. Cette croissance a entraîné une demande accrue de logements, faisant croître les taux d’occupation.

À Detroit, les locations à court terme sont devenues une option attrayante pour les touristes et les professionnels en déplacement, de nombreuses propriétés étant situées dans des quartiers recherchés à proximité d’attractions populaires. À mesure que la ville continue de redynamiser son économie et de se moderniser, la valeur des biens devrait augmenter significativement dans les années à venir.

Faire la différence

Comme tout investissement, se lancer dans l’immobilier présente ses avantages et inconvénients, risques et opportunités. Après avoir réalisé plus de 200 opérations et entendu des histoires d’horreurs, j’ai compris qu’il y avait un réel besoin d’accompagnement clé en main des investisseurs étrangers souhaitant se lancer sur le marché américain. Aujourd’hui à travers notre agence, Upside Investments, on se positionne comme un facilitateur de premier plan pour les investisseurs qui recherchent des opportunités immobilières à haut rendement aux États-Unis avec un accompagnement de A à Z basé sur la transparence et l’honnêteté.

Nous recherchons généralement des transactions à des prix inférieurs à ceux du marché et nous offrons ces propriétés à nos investisseurs, en les aidant ensuite dans le processus de rénovation et de gestion des biens. Nous recherchons des villes où le retour sur investissement est élevé grâce à des revenus locatifs ou à des opérations d’achat-revente. Tous nos investisseurs ont l’ensemble des informations dont les avantages et risques afin qu’ils puissent eux-même prendre des décisions éclairées et non biaisées.