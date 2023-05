Dans le contexte actuel et probablement futur du marché immobilier, marqué par l’augmentation des taux d’intérêt et la baisse des prix, qui entrainent une contraction forte, les agents immobiliers ont un rôle crucial à jouer en matière de conseils et pédagogie auprès de leurs clients vendeurs.

En tant que professionnels, il est de leur responsabilité de guider et d’informer les vendeurs sur les tendances du marché et les stratégies à adopter pour réussir leur vente. Leur rôle de régulateur du marché prend tout son sens en cette période inédite. Vous êtes agent immobilier ou conseiller immobilier ? Voici les conseils de Julien Raffin.

Expliquer le marché immobilier aux vendeurs

Le premier enjeu est de faire comprendre le marché immobilier actuel et à venir aux vendeurs

Les conseillers doivent expliquer aux vendeurs comment la hausse des taux d’intérêt impacte la valeur des biens sur le marché et entraine une baisse du pouvoir d’achat des acheteurs et donc une baisse des prix.

« Non, ce n’est pas parce que mon voisin a vendu il y a six mois à un certain prix que je vendrai à ce même prix aujourd’hui un bien équivalent ».

L’utilisation d’un visuel avec les taux d’intérêt de 2022, les taux actuels et les taux prévus à fin 2023 ainsi que ce qui en découle en termes de mensualités et donc in fine de pouvoir d’achat des acheteurs est un excellent outil pour raisonner les vendeurs lors des rendez-vous vendeurs.

Eduquer les vendeurs sur l’importance du prix de mise en vente

Ensuite il est primordial d’éduquer les vendeurs sur l’importance du prix de mise en vente sur le marché.

Un avis de valeur précis et réaliste du bien est essentiel pour déterminer le bon prix de vente. C’est l’élément de base pour ensuite fixer le prix de commercialisation en collaboration avec le vendeur.

Les agents immobiliers doivent aider les vendeurs à comprendre l’importance de la mise en vente d’un bien surévalué, d’autant plus dans un marché à tendance baissière, où le temps et l’ennemi numéro 1 d’une vente immobilière.

Préparer les vendeurs à des négociations éventuelles

Dans un marché où les taux augmentent et les prix baissent, les vendeurs doivent être prêts à négocier avec les acheteurs potentiels. Les agents immobiliers doivent informer les vendeurs des stratégies de négociation efficaces et des concessions qu’ils pourraient devoir faire pour conclure la vente.

En clair, dans un marché immobilier en constante évolution, marqué par l’augmentation des taux et la baisse des prix, la pédagogie des agents immobiliers est primordiale pour guider les vendeurs vers une vente réussie.

En informant et en conseillant les vendeurs sur les tendances du marché, l’évaluation, les négociations et la présentation du bien ils jouent leur rôle de conseillers professionnels.