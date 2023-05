Avec le rachat du catalogue de formations d’Accelerimmo, Immo2, avec Le Campus, se veut le fer de lance de la formation des professionnels de l’immobilier (agents immobiliers, conseillers, consultants…) Entretien Mon Podcast Immo avec son cofondateur Vincent Lecamus. Extraits choisis.

Mon Podcast Immo : Présentez-nous Immo2…

Vincent Lecamus : Lancée il y a quatorze ans avec Florian Mas, Immo2 est un média dont l’objectif est d’informer les professionnels de l’immobilier pour les aider à monter en compétences. Cela consiste à faire de la veille à l’international sur les meilleurs pratiques marketing, les meilleures innovations, les meilleures techniques commerciales. Suite logique, il y a trois ans, nous avons lancé Le Campus, une plateforme illimitée qui référence 80 heures de formation en illimité en juridique, marketing, communication, ainsi que sur des sujets plus techniques comme la pathologie du bâtiment et l’urbanisme. C’est un catalogue un peu comme Netflix où les professionnels vont piocher les sujets sur lesquels ils veulent s’améliorer.

Mon Podcast Immo : Par qui sont dispensées ces formations ?

Vincent Lecamus : Notre objectif était de rassembler les meilleurs professionnels de l’immobilier de terrain qui savent faire de la formation, comme Romain Cartier et Sébastien Tedesco, déjà connus, d’autres spécialisés dans un domaine : Olivier Cesaro (pathologie du bâtiment), Fabienne Pelissou (juridique), sans oublier Cyril Cazaux, Yann Raoult, etc. soit une vingtaine de formateurs au total.

Mon Podcast Immo : Quid du rachat d’Accelerimmo de Sébastien Tedesco ?

Vincent Lecamus : Sébastien Tedesco est formateur depuis le début sur Le Campus. Toute son approche est basée sur l’humain et la qualité de contenu. Récemment, il a été nommé directeur de la performance chez Keller Williams et nous lui avons proposé de racheter son catalogue de formations, ultra qualitatif, dynamique. Il va être intégré au Campus sous une forme différente, avec des formations qui ont un début et une fin. Il couvre toute la partie business : comment faire de la bonne prospection sans être intrusif, comment transformer un rendez-vous vendeur en un mandat et le concrétiser en vente, comment être en place sur le digital. Soit au total plus de 35 heures de formation qui sont toutes validantes loi Alur (avec délivrance d’attestations). Le tout avec pour objectif d’avoir une vie meilleure, moins oppressante pour le professionnel de l’immobilier.

Mon Podast Immo : Quel est le coût de ces formations ?

Vincent Lecamus : L’ensemble des formations proposées par Sébastien Tedesco revient à 999 euros HT, avec un prix de lancement très alléchant qui augmente toutes les 50 personnes qui s’inscrivent.