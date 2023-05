Agent immobilier à Paris depuis 25 ans, Isabelle Larochette n’a jamais envisagé l’immobilier comme une accumulation de mètres carrés, elle a toujours préféré parler de lieux de vie et privilégié le ressenti aux considérations purement techniques.

En 2016, consciente que l’immobilier évolue, elle lâche son agence De la cour au jardin de la rue des Abesses dans le 18e arrondissement à Paris pour lancer un réseau de conseillers immobiliers indépendants dédié à l’immobilier de charme.

Apporter un service supplémentaire aux clients des chambres d’hôtes

Aujourd’hui, le réseau De la cour au jardin compte 40 conseillers. Il est reconnu pour son savoir-faire.

Le développer, mailler davantage le territoire en recrutant de nouveaux conseillers est une évidence pour sa fondatrice.

Pour étoffer le maillage national, Isabelle Larochette a eu une idée pour le moins innovante : proposer aux propriétaires de chambres d’hôtes de rejoindre son réseau afin de leur permettre d’apporter une prestation supplémentaire aux services qu’ils proposent en tant qu’hôtelier à leurs clients.

« Attention, nous ne serons jamais une armée Mexicaine, prévient-elle. Je tiens à recruter des personnes qui ont cette sensibilité pour la vieille pierre. De la cour au jardin a une âme et doit garder son ADN. C’est une demande de la part d’une chambre d’hôtes qui a déclenché ce projet. »

Une propriétaire avait plusieurs accueilli chez elle des clients qui parcouraient les environs à la recherche d’une résidence secondaire ou principale. Elle les avait alors dirigés sur telle ou telle propriété à vendre sans toucher d’honoraires, simplement pour rendre service.

Un jour, elle a rencontré un conseiller De la cour au jardin, ils ont échangé, découvert qu’ils partageaient des valeurs communes. Cette propriétaire a alors eu envie de se former et d’intégrer le réseau pour mieux servir sa clientèle. Elle a contacté Isabelle Larochette. Les dés étaient jetés …

« Je n’avais jamais envisagé l’immobilier mais cette activité s’est imposée peu à peu à moi et aujourd’hui je suis enthousiaste, raconte Véronique Braud, propriétaire d’une chambre d’hôtes dans le limousin depuis juillet 2016 et qui a démarré chez De la cour au jardin depuis février dernier. Ma maison est une maison de charme. Travailler sur ces biens-là était plus tentant qu’intégrer n’importe quelle agence et se marie bien avec mon activité d’hôte. Le fait d’avoir des chambres d’hôtes, c’est savoir écouter, c’est l’accueil, l’empathie : des atouts dans l’immobilier.»

Immobilier de charme et chambres d’hôte : une évidence

« Immobilier et art de vivre, c’est notre postulat depuis 25 ans chez De la cour au jardin,ajoute Isabelle Larochette. Maison de famille, de campagne, vieux moulin, appartement de caractère avec parquet et cheminée, propriété rurale, penthouse sophistiqué, cabane en bois en pleine nature…, les biens immobiliers De la cour au jardin racontent tous une histoire. »

Et de poursuivre : « Ce sont des lieux qui portent à la rêverie, laissent des sensations, des empreintes. Les propriétaires de chambres d’hôtes possèdent eux-aussi des lieux inspirants, en général anciens, où la déco joue énormément. Personne mieux qu’eux ne peut comprendre le parti pris de De la cour au jardin. Pour eux, notre réseau est une évidence et pour moi aussi : les propriétaires de chambres d’hôtes sont très bien implantés sur leur territoire. Ils connaissent les atouts de leur région, les lieux culturels, les manifestations, les habitants… »

D’ores et déjà, des propriétaires de chambres d’hôtes sont prêts à se lancer. Chacune suivra une formation spécifique à Guillac (33) au domaine de Rebullide, au cœur des vignes de Saint-Emilion, dans le centre de formation du réseau. Au programme : connaissances immobilières et juridiques, art de vivre, architecture, décoration intérieure, home stagig, fengh shui… Avec 60 000 chambres d’hôtes, les perspectives de développement sont larges.