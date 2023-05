Pros de l’immo : Terravia devient partenaire de l’ESPI pour former ses apprenants à la co-construction de la ville de demain

Terravia, promoteur immobilier, aménageur et lotisseur dans le Grand Ouest, est aujourd’hui un partenaire officiel du Groupe ESPI pour lui permettre de former les professionnels de l’immobilier de demain.

L’ESPI a signé un partenariat avec Terravia, acteur majeur de l’urbanisme vertueux. Ce partenariat marque une étape significative dans le développement de l’ESPI et renforce son engagement à offrir une formation et une expérience professionnelle de qualité aux professionnels de l’immobilier.

« Terravia est aujourd’hui un acteur majeur de l’aménagement, du lotissement et de la promotion immobilière sur le Grand Ouest, explique Valérie Caillard, Directrice du campus de l’ESPI à Nantes. L’engagement du Groupe Terravia dans la formation des jeunes talents de l’immobilier aux côtés du Groupe ESPI est réel et ce, depuis déjà de nombreuses années. Il me semblait donc naturel d’officialiser aujourd’hui par cette signature, un partenariat existant de fait. C’est d’ailleurs avec une grande fierté que je constate que certains de nos anciens, aujourd’hui en CDI au sein du Groupe Terravia, forment à leur tour des apprentis du Groupe ESPI, dans leurs services. C’est là, l’une des finalités de notre activité de formation : transmettre le savoir et le savoir-faire en parfaite complémentarité avec les maîtres d’apprentissage. Je suis ravie que le Groupe Terravia soit aujourd’hui officiellement partenaire du Groupe ESPI pour permettre à nos apprenants de devenir à leurs côtés, des acteurs majeurs de la co-construction de la ville de demain !«

Développer des programmes de formation adaptés aux besoins du marché de l’immobilier

Grâce à cette collaboration, l’ESPI et Terravia mettront en commun leur expertise respective pour développer des programmes de formation innovants, en adéquation avec les besoins du marché de l’immobilier en constante évolution. Ces programmes fourniront aux apprenants de l’ESPI les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir dans le marché actuel.

Favoriser le réseautage et les opportunités d’emploi

En combinant les ressources et l’expérience de l’ESPI avec le savoir-faire et l’envergure de Terravia, les étudiants auront accès à des opportunités uniques d’apprentissage pratique et de développement professionnel. Le partenariat permettra également d’établir des liens plus étroits entre les étudiants de l’ESPI et les professionnels de Terravia, favorisant ainsi le réseautage et les opportunités d’emploi.

Concernant le partenariat, Arnaud Feneon, Président de Terravia, précise : Aujourd’hui, nous sommes heureux de concrétiser un partenariat avec l’ESPI, avec qui nous collaborons depuis de nombreuses années déjà. L’ESPI est une institution d’enseignement renommée qui offre une formation complète et de haute qualité dans le domaine de l’immobilier. Elle est reconnue pour son engagement et son excellence académique, plusieurs nos collaborateurs ont effectué leur alternance chez nous avec l’ESPI. Nous sommes convaincues que ce partenariat bénéficiera non seulement aux étudiants mais également à l’éco système dans lequel nous travaillons, en favorisant le développement professionnel et la montée en compétence.«