Vous êtes sur le point de vous lancer dans des travaux de rénovation énergétique ? Vous êtes propriétaire d’une passoire thermique, vous vous demandez comment gagner une lettre au DPE ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez informer aux mieux vos clients ?

Invités de Mon Podcast Immo, Mickaël Nogal, ex-député LREM, président du cabinet de conseil Convergences, co-animateur du CNR Logement, rapporteur de la loi Climat et Thierry Vignal, président de Masteos, répondent aux questions d’Ariane Artinian dans ce deuxième volet des rendez-vous « Rénovation Energétique by Masteos x MySweetImmo ». Ensemble, ils donnent toutes les clés pour financer une rénovation énergétique.

Pour être efficace une rénovation doit être globale

Une rénovation énergétique coûte cher. Entre 50 000 et 60 000 € si on habite en maison et entre 30 000 et 40 000 € si on est en copropriété. « Pour être encore plus précis, chez Masteos, on estime qu’une rénovation énergétique, c’est 1000 € du m², commente Thierry Vignal. Evidemment, quand on parle de lettre au DPE, plus on part de loin, plus le coût au m² est élevé. Les gens confondent souvent le mono geste et une rénovation globale. Une rénovation doit être globale sinon elle est inefficace. C’est ce que le Gouvernement encourage les Français à faire.»

MaPrimeRénov’ : une aide distribuée en fonction des revenus

Des solutions existent … L’état subventionne notamment certains travaux. Pour se faire une idée du montant à engager et des travaux à faire, le plus pertinent est de se rendre dans un espace France Rénov’, le nouveau service public de la rénovation énergétique. Des spécialistes y délivrent des conseils gratuits et impartiaux. France Rénov’, piloté par l’Anah, distribue notamment Ma PrimeRénov’, cette aide calculée en fonction des revenus, qui permet de prendre en charge certains travaux, et dont le budget a encore été augmenté cette année.

MaPrimeRénov’ fonctionne avec un système de couleurs qui correspondent à 4 plafond de revenus. A titre d’exemple, pour une chaudière à granulés, pour les ménages les plus modestes, l’aide est de 10 000 €, pour les modestes de 8 000 € et pour les ménages aisés, elle ne s’appliquera pas.

« MaPrimeRénov’ une aide pour les plus précaires, souligne Mickaël Nogal. Cela devrait être déclencheur de rénovation globale. » A suivre…