Epargne : Et si arrêter de fumer en 2023 permettait d’acheter un studio d’ici 2040 ?

Qui mieux que Thomas Shelby, héros de la série Peaky Blinders, pour incarner le fumeur forcené ? Yomoni s’est donc aussi prêté à l’exercice suivant : et si Thomas Shelby avait décidé d’arrêter de fumer pour épargner, quelle somme aurait-il sur son espace client ?

Fumer nuit à la santé… et au porte-monnaie !

« Nous savons tous que fumer tue. Beaucoup d’initiatives ont d’ailleurs été mises en place ces dernières années afin d’alerter les consommateurs sur les dangers du tabac… Mais fumer nuit aussi gravement au porte-monnaie et cela, on en parle moins ! Avec une consommation quotidienne ou hebdomadaire, le tabac peut rapidement devenir un gouffre. De plus, le prix du paquet de cigarettes est soumis à une augmentation constante de la part de l’État et cela devrait continuer. Pour rappel, un paquet de 20 cigarettes était vendu 13 francs en 1993 (soit 1,98€), il vaut aujourd’hui entre 10€ et 12€. Alors, nous nous sommes demandés combien cela pourrait vous rapporter, chers fumeurs, d’arrêter de fumer ? », interroge Sébastien d’Ornano, Président de Yomoni.

Le tabac coûte très cher… à tous les niveaux !

Fumer coûte très cher et ces coûts ne prennent pas en compte les frais de santé supplémentaires liés aux problèmes de santé potentiels. Décider d’arrêter de fumer est bon pour soi et pour son portefeuille… Des économies qui, si elles sont placées judicieusement, peuvent permettre d’en gagner beaucoup plus !

Si vous décidiez d’arrêter de fumer et d’épargner cette somme, quel gain pourriez-vous espérer ?

Le tabac coûte cher. En fumant, vous dépensez : 1 paquet / jour 4 paquets / semaine chaque semaine 73,50 €/semaine 42 €/semaine chaque mois 315 € 168 € chaque année 3 832€ 2 184€

Supprimer 1 paquet par jour c’est gagner minimum 65 000 € en 2040

Pour les “fumeurs occasionnels” (1 paquet par semaine), une année d’économie c’est plus de 500€ mis de côté. En dix ans ? 5460 € précisément (sans compter sur les intérêts).

Pour un “fumeur régulier” (1 paquet par jour), au bout d’un mois c’est plus de 300 €, après un an, c’est 3 832€ d’économie.

Imaginons que ce “fumeur régulier” place ses économies chez Yomoni plutôt que de l’offrir à son buraliste : il commence avec 1000 € investis sur une assurance-vie en risque assez important (niveau 8 sur 10) et complète chaque mois avec 315€ (la somme qu’il “grillait” dans ses cigarettes). En 7 ans, cette personne pourrait être à la tête d’une somme comprise entre 25 383 € et 39 287 €. Si l’on pousse la simulation jusqu’en 2040, cette personne pourrait détenir un pactole compris entre 63 877 € et 131 385 €!

Supprimer 4 paquets par semaine, jusqu’à 71 530 € d’ici 2040

Pour les fumeurs qui consomment en moyenne 4 paquets par semaine… Imaginons que ces derniers démarrent un projet avec 1 000 € et complètent par 168 € de versements mensuels (l’équivalent d’un mois de cigarettes). Dans ce scénario, la personne pourrait obtenir en 2030 entre 13 973 € et 21 789 €. En 2040, elle peut raisonnablement viser entre 34 577 € et 71 530 €.

30 ans sans fumer jusqu’à 617 420 € en portefeuille !

Des placements de 315 € par mois (comme dans le premier scénario), peuvent se transformer en un montant allant de 79 129 € (scénario très défavorable), à près de 617 402 € (dans le scénario le plus favorable) ! De quoi faire réfléchir à deux fois avant d’allumer une cigarette…

« Une vie de non-fumeur peut permettre de se construire une petite fortune grâce aux intérêts composés et vous ouvrir de belles perspectives … Utiliser cet argent pour compléter une retraite, arrêter de travailler plus tôt en créant sa propre rente, acheter un bien immobilier à l’étranger, au soleil et dans un pays où le coût de la vie est plus faible qu’en France (Portugal, Espagne, Maroc, Croatie), utiliser cette somme pour un investissement locatif en France et ainsi augmenter la taille de son patrimoine foncier, ou encore transmettre son patrimoine » », conclut Sébastien d’Ornano.

Et si l’arrêt du tabac était stimulé en gagnant de l’argent ?

Fumer tue, fumer n’est plus possible en intérieur, fumer n’est même plus “trendy” et fumer vous fait perdre de l’argent… Et si c’était ça l’argument principal dans la lutte contre le tabac ? Demandez-vous combien vous allez pouvoir gagner dans les prochaines années en arrêtant de fumer ?

Source : Yomoni