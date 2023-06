Immobilier : Proprietes-privees.com offre une protection juridique aux acheteurs et vendeurs

Vices cachés, fuites d’eau, chaudières HS… , pour protéger acheteurs et vendeurs quelques jours ou mois après l’achat d’un bien immobilier, Proprietes-privees.com lance Protec +, une Protection Juridique en cas de contentieux, associée à une garantie indemnitaire.

Un service qui peut faire la différence pour obtenir des mandats

En plus d’une protection juridique en cas de contentieux, ils bénéficieront d’une prise en charge financière en cas de dommage pendant leur déménagement ou de panne sur une installation dans les 12 premiers mois dans leur nouveau logement.

« La protection des acheteurs et vendeurs concernant les vices cachés ou autres pépins liés au bien immobilier, est pour nous une clé de réassurance sur un marché en tension. Pour nos 3 500 conseillers immobiliers qui maillent le territoire, cela devient même un atout maître. C’est le service qui peut faire la différence pour obtenir des mandats », souligne Michel Le Bras, président du 3e réseau national de mandataires immobiliers Proprietes-privees.com. Pour l’acquéreur et le vendeur, c’est une garantie tranquillité et sérénité, un service en plus et offert par notre réseau.»

Protec + : protection juridique et garanties indemnitaires acheteurs et vendeurs

Protection Juridique Transaction et Garanties Indemnitaires, Protec+ est un service d’assurance proposé par Proprietes-privees.com dans le cadre de la transaction d’un bien immobilier (vente/achat) qui a pour vocation de couvrir les vendeurs et les acheteurs. Protec+ est un contrat géré et assuré par Covéa Protection Juridique par l’intermédiaire de Verlingue.

Les garanties prennent effet à la signature de l’acte authentique. Cette protection vient en complément de la large palette de services proposés par le réseau Proprietes-privees.com.